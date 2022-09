Comment Berne veut remédier à la hausse des coûts de la santé

Le Conseil fédéral souhaite mettre en place un paquet de mesures pour mieux maîtriser la hausse des coûts dans le secteur de la santé. Reste à savoir si cela fonctionnera.

Les objectifs sont les suivants: améliorer la prise en charge médicale et réduire la croissance des coûts dans le secteur de la santé. Image: shutterstock

Reto Wattenhofer / ch media

Ces dernières années, les coûts de la santé n'ont cessé d'augmenter en Suisse et, avec eux, la charge des primes pour les ménages. Cet automne, la Confédération devrait être contrainte d'annoncer une hausse des primes jusqu'à 10%. C'est dans ce contexte que le Conseil fédéral a adopté mercredi le deuxième paquet de mesures visant à maîtriser les coûts.

Les objectifs sont les suivants: améliorer la prise en charge médicale et réduire la croissance des coûts dans le secteur de la santé, selon un communiqué de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le gouvernement souhaite s'attaquer aux prestations non justifiées sur le plan médical et aux doublons structurels.

Des soins médicaux regroupés

Concrètement, le paquet de mesure prévoit en premier lieu de promouvoir des réseaux de soins coordonnés. L'idée est que des professionnels de la santé de différentes professions s'associent pour proposer des soins médicaux «d'un seul tenant». Cela permettrait d'améliorer la coordination tout au long de la chaîne de soins. Ainsi, toutes les prestations fournies par le réseau de soins sont facturées aux assureurs comme un seul et même prestataire de soins.

Le Conseil fédéral souhaite également garantir un accès rapide et abordable aux médicaments innovants et plus onéreux. Pour atteindre ce but, les accords actuels avec les entreprises pharmaceutiques doivent donc être revus au niveau législatif.

La voie électronique préférée pour la facturation

Mais des modèles de prix confidentiels doivent également être rendus possibles. Ceux-ci sont importants dans certains cas pour garantir un accès rapide et aussi abordable que possible à des médicaments essentiels. L'OFSP se réfère également aux expériences faites à l'étranger où seule la mise en œuvre confidentielle aurait permis d'obtenir des remboursements élevés et de fixer des prix économiques.

Le Conseil fédéral souhaite également obliger tous les fournisseurs de prestations dans les domaines stationnaire et ambulatoire à transmettre à l'avenir leurs factures sous forme électronique. L'organisation précise de la transmission électronique doit être confiée aux partenaires tarifaires. La condition est toutefois que la personne assurée reçoive gratuitement les factures sur papier.

Traduit et adapté de l'allemand par sia