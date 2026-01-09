averses éparses
Crans-Montana: pour la Suisse, la fin de l'innocence

This photograph shows a Swiss flag at half-mast as a sign of national mourning at the resort in Crans-Montana on January 6, 2026, following the devastating New Year bar blaze. Swiss local authorities ...
Crans-Montana, avec le drapeau suisse en berne. 6 janvier 2026.Image: AFP
La fin de l'innocence

Le drame de Crans-Montana pourrait marquer la fin d'un pilier de la culture et de l'identité politique suisses: la confiance.
09.01.2026, 10:5709.01.2026, 11:20
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Cet après-midi, à 14 heures, quand toutes les cloches sonneront, les Suisses se rassembleront dans la peine pour rendre un hommage national. Ils seront en pensée avec les morts et les blessés du terrible drame de Crans-Montana. Ils diront adieu à de jeunes vies fauchées par une imprévoyance, qui sait, criminelle. La justice valaisanne, seule ou épaulée par d'autres juridictions, établira les faits et la chaîne des responsabilités.

La mort a frappé là où elle n’était pas invitée

Cet après-midi, à 14 heures, les plus âgés se remémoreront leur jeunesse, les moments festifs, les excès, bref, tout ce qui vaut la peine de mordre la vie à pleines dents sans devoir en mourir. Cette communion face à l’injustice, nous en avons besoin. Je ne sais pas qui a dit que Crans-Montana est un Bataclan sans armes, mais cette formule sonne juste. La mort a frappé là où elle n’était pas invitée.

«Il faut éviter de donner des conseils à une personne endeuillée»

Cet après-midi, à 14 heures, les Suisses diront adieu aux disparus et serreront fort les poings pour ceux qui sont aujourd’hui couchés sur leur lit d’hôpital, entourés de leur famille et pris en charge par des soignants animés d’un profond dévouement.

La Suisse n'a pas été épargnée par la providence

Mais cet après-midi, à 14 heures, quand les cloches sonneront de Genève à Romanshorn et de Bâle à Chiasso, nous dirons adieu, aussi, à l’innocence. Car nous savons au fond de nous-mêmes que ce en quoi nous avons toujours cru, sans trop y croire, mais en y croyant quand même, s’est brisé. Cette fois-ci, la Suisse, le fut-elle un jour, n’a pas été épargnée par la providence.

Ce dans quoi nous avons communié jusqu’ici est à présent moins vrai et pour partie s’effondre: l’excellence, l’exception, la rigueur, la technicité, la simplicité. Mais ce ne sont pas tant les choses matérielles qui vacillent sur leurs bases. Les Polys de Zurich et Lausanne ne seront pas moins attractifs et compétitifs après Crans-Montana.

«Une génération a été décimée»: avec les jeunes endeuillés de Lutry

Un coup porté à la subsidiarité

Non, ce qui va changer, ce qui pourrait changer, c’est notre culture politique fondée sur le contrat de confiance, dont on voit bien qu’il a failli dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. En Suisse, le contrat de confiance porte un nom: la subsidiarité. L’échelon supérieur est toujours un gêneur. Un intrus. Qu’il s’agisse de l’Etat central, du canton ou même de la commune.

Or, on l’apprend à l’occasion de la tragédie du Nouvel An, il n’y pas qu’en Valais, où la force des clans n’est plus à démontrer, où la multitude des parcelles fait l’union patriotique d’un canton, que les contrôles de sécurité sont manquants, aléatoires ou trop espacés.

Un prix trop lourd

Après Crans-Montana, il n’est donc pas impossible que nous assistions au pays du fédéralisme et de l'autonomie communale à un tour de vis étatiste, contraire à l’esprit de subsidiarité, cet autre nom de l'autorégulation. Car, ce jour de l’An en Valais, l’innocence de jeunes gens et jeunes filles a payé un prix trop lourd à l’innocence d’un système qui n’est plus vierge depuis longtemps.

Thanatologue, enseignante et conteuse, la Vaudoise Alix Noble Burnand accompagne les personnes qui ont perdu un proche dans le long processus de deuil - qu'elle a elle-même traversé après la mort de sa fille. Nous avons évoqué le drame de Crans-Montana, le travail qui attend les nombreuses familles endeuillées et la manière adéquate pour les proches de les accompagner.
Alors que la Suisse tout entière fait face au choc inouï de l'incendie du Constellation - qu'Alix Noble Burnand qualifie comme «notre propre 11-Septembre», de nombreuses familles pleurent la perte d'un enfant, frère, sœur ou proche. Leur entourage va devoir les accompagner dans cette épreuve, comme le fait cette éminente experte de la mort, notamment au travers de son association, Deuil'S.
