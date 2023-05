SantéSuisse a une proposition pour faire baisser les primes maladies

René Buholzer affirme que Interpharma contribue déjà à la maitrise des coûts grâce au contrôle triennal. Interpharma chiffre les économies ainsi réalisées à plus de 1,2 milliard de francs par an. Par ailleurs, selon René Buholzer, le marché pharmaceutique ne croît pas en raison d'éventuelles hausses de prix, mais en raison des besoins accrus des patients.

De plus, du point de vue d'Interpharma, cela pourrait entraîner des baisses de prix soient possibles, mais aussi des augmentations.

«Si les tarifs étaient comparés chaque année et si les prix étaient ramenés au niveau moyen des pays de comparaison, nous pourrions économiser un milliard de francs au total. Cela correspond à 3% de l'ensemble des primes.»

A cela s'ajoute le fait que les prix d'usine ne tiennent pas compte des rabais accordés par les fabricants. «Nos calculs montrent que la différence de prix est ainsi encore plus importante», explique Matthias Müller.

«Les patients paient un prix encore plus élevé en pharmacies parce que les marges sont importantes»

Cela fait plus de dix ans que les deux associations analysent ensemble les différences de prix. Elles ne sont toutefois pas d'accord sur la mesure dans laquelle ces écarts constituent un problème à combattre.

Les médicaments coûtent toujours plus cher en Suisse qu'à l'étranger. Mais un peu moins que par le passé. Les écarts de de prix des médicaments se sont légèrement réduits, comme le montre une analyse commune de l'association pharmaceutique Interpharma et de l'association des caisses maladie Santésuisse. Pour les médicaments originaux protégés par un brevet, la différence était de 5% 2022, contre 9% en 2021.

