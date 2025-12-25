Le corps de l'homme de 41 ans a été retrouvé mercredi à Sevelen (SG). Keystone

Drame au Liechtenstein: l'homme avait été suspendu de son travail

L'homme dont le corps a été repêché en Suisse et dont la famille a été retrouvée morte avait eu des problèmes avec son employeur de l'autre côté de la frontière.

L'homme retrouvé sans vie mercredi sur les rives du Rhin à Sevelen (SG) est un employé de la commune liechtensteinoise de Triesen. Il avait été suspendu quelques jours plus tôt en raison d'irrégularités dans la caisse communale.

Les premiers éléments du drame 👇🏼 Un horrible drame familial a eu lieu entre le Liechtenstein et Saint-Gall

La police de la principauté continue d'enquêter en collaboration avec la police cantonale de Saint-Gall, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué.

Après la découverte du corps de l'homme non loin de la frontière helvético-liechtensteinoise, trois autres corps sans vie ont été découverts dans un appartement de Vaduz. Selon la police, il s'agit de membres de la famille du Liechtensteinois âgé de 41 ans: son père de 73 ans, sa mère de 68 ans et sa sœur de 45 ans.

La police du Liechtenstein n'a fourni aucune information sur les circonstances du décès des quatre personnes ni sur leur chronologie. Il est encore trop tôt pour cela, a indiqué jeudi un porte-parole à Keystone-ATS.

L'enquête se poursuivait jeudi. Des preuves ont été recueillies jusqu'au petit matin à Vaduz. Les autorités judiciaires ont ordonné l'autopsie des quatre corps, qui a débuté jeudi matin à l'Institut de médecine légale de Saint-Gall. Les résultats ne sont pas encore connus.

Dans le même temps, la police nationale du Liechtenstein a commencé à recueillir des preuves matérielles et numériques. Il faudra probablement attendre un certain temps avant de disposer des premiers résultats de l'enquête, précise-t-elle. (ats)