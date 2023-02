La Confédération s'active face au risque de pénurie d'antibiotiques

Malgré cette mesure, le marché restera tendu. Et si la demande devait progresser sur une période prolongée à l'échelle mondiale, il n'est pas exclu que l'indisponibilité de médicaments entraîne des lacunes d'approvisionnement, poursuit l'OFAE. (ats)

Jusqu'à présent, l'Approvisionnement économique du pays (AEP) a temporairement pu remédier aux perturbations de l'approvisionnement en autorisant à plusieurs reprises une libération partielle temporaire des réserves obligatoires. Mais ces mesures ne suffisent plus.

