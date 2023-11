A partir de cette semaine, les médecins peuvent prescrire des injections aux patients. Image: keystone

Le «produit miracle» qui fait maigrir arrive en Suisse, mais prudence

Novo Nordisk livre les pharmacies et les médecins d'un traitement pour lutter contre l'obésité. Désormais disponible en Suisse, l’entreprise appelle une utilisation «responsable».

Pascal Michel / ch media

Ils s'appellent Ozempic ou Wegovy et leur taux de succès est impressionnant. Aux Etats-Unis, les ventes explosent déjà. Ce «produit miracle» a fait du fabricant danois Novo Nordisk l'entreprise pharmaceutique la plus prospère d'Europe. Elle est désormais évaluée à 400 milliards de dollars.

La date de commercialisation en Suisse de Wegovy, un médicament contre l'obésité, est restée longtemps un mystère. Alors que dans notre pays, le médicament contre le diabète Ozempic ne peut être utilisé que «hors AMM» pour perdre du poids, l’autorité Swissmedic a approuvé la seringue «Wegovy» en 2022. Cependant, jusqu’à présent, aucune livraison n’est arrivée jusqu'aux pharmacies et aux médecins suisses.

Destiné à compléter l'alimentation

Dès cette semaine, les médecins peuvent prescrire l’injection aux patients. Comme le rapporte Novo Nordisk, le produit sera «disponible dans le cadre d'un déploiement contrôlé et restreint en raison d'une capacité de production limitée.»

Selon Swissmedic, le médicament en question peut être prescrit aux personnes présentant un indice de masse corporelle compris entre 27 et 30 (surpoids sévère) et une comorbidité supérieure à 30 (obésité). Et ce uniquement pour «compléter un régime hypocalorique et une activité physique accrue pour réguler le poids chez les patients adultes.»

Pourquoi les autorités suisses sont-elles si strictes? Novo Nordisk peut difficilement suivre le rythme de sa production. Et Swissmedic craint un fort engouement pour le médicament, notamment en raison du culte de la minceur qui règne en maître sur les réseaux sociaux. Avec des conséquences dramatiques pour les diabétiques, pour lesquels le principe actif sémaglutide, sur lequel sont basés Wegovy ou Ozempic, est important. En raison de l'augmentation de la demande, ces malades ne peuvent parfois plus se procurer leurs médicaments.

Lutter contre l'obésité et contre le diabète: où se situe la différence? Elle se situe dans le dosage. Wegovy contient plus de deux fois plus de principes actifs. D’un autre côté, Ozempic n’est approuvé que pour le traitement du diabète de type 2, tandis que Wegovy a été explicitement développé comme médicament contre l’obésité.

La responsabilité sur les épaules des médecins

Novo Nordisk n'a pas souhaité répondre à notre demande en révélant combien de seringues Wegovy elle distribue aux pharmacies cette semaine.

«Nous communiquons avec les professionnels de la santé pour garantir que les patients ayant les besoins médicaux les plus élevés soient prioritaires et puissent recevoir des soins continus» Wegovy dans son communiqué

Novo Nordisk insiste également sur le fait qu'elle augmente sa capacité de production mondiale et maintient les systèmes existants en fonctionnement 24 heures sur 24.

«Nous sommes clairement en faveur d'un usage responsable des médicaments sur ordonnance afin d'assurer un approvisionnement continu des patients qui dépendent de leurs médicaments pour des raisons médicales. Nous le signalons explicitement aux médecins.» Wegovy dans son communiqué

L'obésité trouve sa source dans le cerveau humain

Le succès du médicament danois réside dans le fait qu’il agit directement sur la sensation de faim dans le cerveau. Les injections imitent l'hormone de satiété GLP-1 et veillent à ce que l'appétit soit freiné. L’hormone est produite dans les intestins et, si nous mangeons trop, dans le système nerveux central.

Dans ce dernier cas, le cerveau enregistre le signal «je suis rassasié» et cela permet de «perdre» l'appétit. L'effet pourrait également se faire sentir sur le plan économique. Aux Etats-Unis, la médiatisation de ces coupe-faims a déjà provoqué un effondrement des actions de McDonald's & Co.

Selon des études, en moyenne, sur deux ans de traitement Wegovy, les patients ont perdu 15% de leur poids. «C'est vraiment étonnant de voir à quel point le médicament fonctionne bien. Comment certaines personnes ne pensent tout simplement plus à manger et se sentent incroyablement bien», a expliqué Ralph Peterli, chirurgien spécialisé dans l'obésité et chef adjoint du service de chirurgie viscérale au Centre abdominal universitaire de Bâle.

Les professionnels de la santé appellent à la prudence. Les injections d’élimination des graisses ne suppriment l’appétit que tant que le patient les utilise réellement. C'est bon pour l'activité de Novo Nordisk, car cela fidélise les clients. Pour les patients, cela signifie cependant qu'à l'arrêt, ils ne peuvent éviter de recourir à une alimentation saine et à l'exercice physique afin d'éviter l'effet yo-yo.