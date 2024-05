De meilleures conditions de travail sont un élément essentiel pour attirer les futurs infirmières et infirmiers, estime Berne. Image: KEYSTONE

Les conditions de travail des infirmières seront réglées dans une loi

Une nouvelle loi ad hoc devrait permettre d'améliorer les conditions de travail des infirmières et infirmiers en Suisse. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation.

Plus de «Suisse»

Les conditions de travail des infirmières et infirmiers doivent être réglées dans une loi ad hoc. Le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation en ce sens. L'offensive de formation, incontestée au Parlement, entrera en vigueur au 1er juillet.

De meilleures conditions de travail sont un élément essentiel pour attirer les futurs infirmières et infirmiers. Cela leur permet également d'exercer plus longtemps leur métier. Les départs anticipés sont l'une des causes du manque de personnel de soins, rappelle le Conseil fédéral.

Vidéo: watson

Réduire le temps maximum de travail

La nouvelle loi prévoit des améliorations sur des points centraux. Les plans de service devront être annoncés au moins quatre semaines à l'avance. Le temps maximum de travail hebdomadaire passera de 50 à 45 heures. Le temps de travail ordinaire sera de 38 à 42 heures par semaine.

La nouvelle loi ne peut régler que certains points. C'est pourquoi les partenaires sociaux seront tenus de mener des discussions pour améliorer les conditions de travail et de négocier une convention collective de travail. (ats)