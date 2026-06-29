Si vous possédez ces lentilles dans vos placars, vous devriez les jeter. Image: montage watson

Coop et Migros vendaient des lentilles dangereuses pour la santé

Les lentilles sont réputées pour leurs qualités nutritionnelles et occupent une place grandissante dans les assiettes des Suisses. Mais une enquête RTS que certains produits importés contiennent des résidus de pesticides en quantité excessive.

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En collaboration avec l'émission On en parle, celle d'A bon entendeur (ABE) a fait analyser douze paquets de lentilles achetés dans les principaux supermarchés de Suisse romande, dont la majorité provient de l'étranger.

Sur les douze paquets analysés, sept étaient importés du Canada, tandis que les cinq autres provenaient de différents pays, dont les Etats-Unis. Car si la culture des lentilles existe en Suisse, elle reste encore modeste et ne suffit pas à répondre à la demande, obligeant les distributeurs à recourir massivement aux importations.

Interrogé par la RTS, un producteur suisse de lentilles explique que le problème de leur culture est que les lentilles n'arrivent jamais à maturité en même temps. Par conséquent, les pertes sont importantes à la moisson. En revanche, dans les pays extras-européens, dont le Canada et les Etats-Unis, on asperge les champs d'herbicides qui permettent de déssecher les cultures et «de faire murir les lentilles simultanément», développe la RTS. Mais le procédé pose des risques sanitaires directs.

Ces trois sortes de lentilles sont les meilleures du test d'ABE 👇 Image: capture d'écran RTS

Le laboratoire mandaté par ABE a donc recherché la présence de trois herbicides fréquemment utilisés: le glyphosate, mais aussi le diquat et le paraquat, deux substances interdites d'utilisation en Suisse et dans l'UE pour leurs effets dangereux sur la santé et l'environnement.

Notons que la Suisse autorise encore la présence de faibles résidus de ces substances sur certains produits importés, à condition qu'ils restent en dessous des seuils fixés par la réglementation. Ce qui n'étaient pas le cas de deux échantillons testés:

Les lentilles brunes de MClassic dépassaient la limite du double.

Les lentilles brunes de Coop contenaient le triple du seuil autorisé.

Interpellé par le média public, Migros a retiré le produit fautif de ses rayons et indiqué ceci:

«L'enquête d'ABE a permis Migros d'intégrer le paraquat à la liste des pesticides testés de manière systématique. Les contrôles seront renforcés.»

Coop a réagi de la même manière. (hun)