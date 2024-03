Le bouleau produira énormément de pollen en 2024. Image: Shutterstock

Le pollen sera plus agressif en 2024 à cause de cet arbre

L'arrivée des beaux jours s'accompagne d'un élément indésirable qui va fortement embêter environ 20% de la population: le pollen. Ce printemps, les allergies de certains seront d'ailleurs plus fortes que d'habitude. Une experte de aha! Centre d'Allergie Suisse explique pourquoi.

Pourquoi les allergies seront-elles plus fortes en 2024?

Marie-Hélène Corajod: Pour deux raisons principales. Premièrement, car la saison pollinique a commencé avant l'heure cette année pour le noisetier et le bouleau. La floraison de ce dernier a débuté une à deux semaines plus tôt que d'habitude en raison des températures exceptionnellement élevées depuis début février. Secondement, car le bouleau produit énormément de pollen une année sur deux.

«Comme la quantité de pollen était plutôt faible en 2023, il faut s'attendre à des concentrations plus importantes en 2024»

Avez-vous constaté une augmentation des personnes allergiques au pollen ces dernières années?

Oui, mais cela s'observe de manière générale. Cela ne concerne pas uniquement les allergies au pollen.

Comment l'expliquer?

De nombreux facteurs entrent en compte et plusieurs hypothèses ont été élaborées. L'une d'entre elles concerne l'hygiène: nous aurions tendance à être «trop propres», ce qui fait que le système immunitaire est moins exposé à des choses contre lesquelles il devrait se défendre. Il se protège donc contre des protéines qui sont inoffensives – ici, le pollen, qui est devenu plus agressif ces dernières années et qui se répand sur une plus longue durée.

Pourquoi?

Sous l'effet de la pollution atmosphérique et du réchauffement climatique, le pollen a tendance à être plus allergisant et à être produit en quantité plus importante. Si nous reprenons l'exemple du bouleau, du noisetier et même du frêne, leur saison débute environ deux à trois semaines plus tôt qu'il y a trente ans. Et la floraison de certaines plantes se prolonge jusqu'à l'automne.

«Les personnes qui ont le rhume des foins peuvent donc souffrir plus longtemps dans l'année»

La concentration actuelle de pollen dépend toutefois toujours du temps et de la température.

Comment peut-on réduire les symptômes – éternuements, nez qui coule, yeux rougis et irrités, toux?



«Il faut déjà savoir à quoi nous sommes allergiques, raison pour laquelle nous recommandons de faire un bilan auprès d'un allergologue» Marie-Hélène Corajod, gestionnaire de projet et de conseil chez aha! Centre d'Allergie Suisse

Si nous sommes effectivement allergiques au pollen, il y a plusieurs manières de se soigner. Il existe évidemment les médicaments, comme les antihistaminiques ou des sprays à base de corticostéroïdes. Il est également possible de faire une désensibilisation. Le médecin vous expose à de faibles doses d'allergène afin de faire disparaître l'allergie. Il est aussi utile de télécharger l'application Pollen News pour connaître les concentrations de pollen dans la région. Finalement, il existe un calendrier pollinique qui permet de savoir quelles plantes sont en floraison et à quel moment de l'année.

Outre les médicaments, quelles sont les autres solutions pour éviter ou réduire les symptômes?

Porter des lunettes de soleil, se laver les cheveux avant d’aller au lit, éviter de laisser sécher le linge à l’extérieur.