Fortes concentrations de pollen de graminées en plaine

L'Université technique de Munich a ainsi détecté des pollens de graminées à 2600 mètres d'altitude, là où l'herbe ne pousse pratiquement pas. La saison des graminées dure jusqu'à la fin de l'été, avec un pic entre mi-mai et juin. (vz/ats)

Selon aha!, 70% des personnes souffrant du rhume des foins réagissent au pollen de graminées, soit une personne sur sept en Suisse. Le pollen de graminées est transporté loin par le vent et peut être mesuré même dans des régions de montagne plus élevées.

Ce printemps, la végétation a une avance de deux à trois semaines sur la moyenne, car il a fait nettement trop chaud ces derniers mois. Les graminées se sont donc aussi développées plus tôt cette année, avant d'être retardées par l'arrivée d'une vague de froid.

Les premiers pollens de graminées ont déjà été mesurés dans le courant du mois d'avril, soit en pleine saison du pollen de bouleau. «A cause des températures douces de février et mars», selon Regula Gehrig, biométéorologue à MétéoSuisse qui gère le réseau de mesure du pollen en Suisse, citée par le Centre d'allergie suisse (aha!).

De Lausanne à Bâle ou de Zurich à Lugano, les prévisions polliniques sont partout dans le rouge en ce qui concerne les graminées, selon le site pollenetallergie.ch. A Locarno (TI) et Buchs (SG), la concentration est même très forte . Dès dimanche, seuls La Chaux-de-Fonds et Davos seront un peu épargnées.

Plus de «Suisse»

La haute saison pollinique est ouverte depuis fin avril, avec la floraison des graminées. Les conditions ensoleillées et chaudes de ce week-end génèrent de fortes concentrations de pollen en plaine.

Il a fait plus de 20 degrés au Tessin jeudi

La Suisse a vécu sa nuit la plus froide de l'hiver

Pourquoi les grosses chutes de neige sont «de plus en plus rares en Suisse»

Plus d'articles sur la météo en Suisse

Les plus lus

Voici les baskets préférées des Suisses

Objet d'un véritable culte, les baskets se déclinent en de nombreuses formes et couleurs. Malgré ce vaste choix, les Suisses semblent privilégier nettement une marque.

Nike, Vans, Adidas ou Converse? Lorsqu'il s'agit de s'acheter une nouvelle paire de baskets, on a l'embarras du choix. Et pourtant, une marque semble s'imposer nettement sur les autres en Suisse, du moins si l'on en croit Galaxus. Il s'agit de New Balance, qui totalise 26% des ventes de sneakers du populaire site de commerce en ligne au premier trimestre 2024.