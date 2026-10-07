Ex-chaîne de Migros, Misenso brade ses dernières lunettes

Le groupe autrichien Neuroth avait repris Misenso à Migros. Peu après, l’entreprise faisait faillite. Place désormais à la liquidation.

Florence Vuichard Suivez-moi

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Les anciennes boutiques Misenso. Image: misenso

Depuis juillet, le même triste spectacle: des rayons vides et des rubans de chantier à la place des appareils auditifs et des lunettes. Misenso a fait faillite et les surfaces occupées par l’entreprise, créée à l’origine par Migros, sont toujours désertes. Mais cela pourrait bientôt changer.

L’office des faillites compétent du canton de Zurich a en effet trouvé un acheteur pour «l’ensemble des biens mobiliers», notamment les montures de lunettes et divers appareils utilisés dans les domaines de l’audition et de l’optique, comme l’indique la Feuille officielle suisse du commerce. L’administration de la faillite a reçu une offre ferme de 230 000 francs. D’autres intéressés peuvent encore se manifester jusqu’au 14 octobre. Ils devront toutefois proposer au moins 10 000 francs de plus.

L’opération Misenso n’a pas été rentable

Le groupe spécialisé dans les appareils auditifs Neuroth avait repris Misenso durant l’été 2024. Le groupe autrichien avait saisi l’occasion lorsque Migros avait cédé plusieurs entreprises dans le cadre de sa vaste vague de ventes, dont Misenso. Mais l’acquisition ne s’est pas révélée rentable pour Neuroth. Le nouveau propriétaire a rapidement commencé à fermer des succursales au lieu de poursuivre l’expansion initialement envisagée. En juillet 2026, Misenso a finalement fait faillite.

Ni les «ajustements de la stratégie», ni les «changements dans la gestion opérationnelle», ni les «mesures visant à accroître le chiffre d’affaires», pas plus que la réduction du réseau de succursales n’ont permis d’améliorer sensiblement la situation financière de Misenso, reconnaissait alors un porte-parole. Misenso n’a jamais dégagé de bénéfice.

Migros avait fondé Misenso en 2020 en tant que filiale et exploitait, avant sa vente à Neuroth, 25 magasins spécialisés employant 200 personnes. Misenso vendait des appareils auditifs et des lunettes dans des espaces de vente de type «shop-in-shop» installés à l’intérieur de supermarchés Migros ainsi que dans des centres commerciaux.

A l’époque, Migros présentait encore Misenso comme un pilier important de ses activités dans le domaine de la santé. Il n’en reste désormais plus rien. La santé reste toutefois l’un des quatre domaines d’activité stratégiques de Migros, y compris après la vente de Misenso à Neuroth. Le groupe se concentre désormais notamment sur les cabinets et pharmacies Medbase ainsi que son réseau de centres dentaires. (trad. hun)