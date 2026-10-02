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Ex-filiale de Migros, Micasa ferme 4 magasins en Suisse

Dans le cadre d&#039;un rachat par ses dirigeants, l&#039;enseigne Micasa s&#039;était détachée de Migros en février 2025.
Dans le cadre d'un rachat par ses dirigeants, l'enseigne Micasa s'était détachée de Migros en février 2025.Image: Keystone

Cette ancienne filiale de Migros ferme un magasin en Suisse romande

Micasa annonce poursuivre son développement sous un nouveau propriétaire et fermera, d'ici fin janvier 2027, quatre de ses 30 magasins, dont un en Romandie.
02.10.2026, 12:3202.10.2026, 12:37

Micasa, ancienne filiale de Migros, doit fermer quatre de ses 30 magasins. L'enseigne d'ameublement change également de propriétaire.

Confirmant une information du portail Inside Paradeplatz, la société a précisé, vendredi, auprès de l'agence AWP:

«Un groupe d'investisseurs suisses reprend 100% des actions de Micasa et accompagnera l'entreprise, conjointement avec la direction actuelle, dans sa prochaine phase de développement.»

Un nouveau propriétaire pour l'heure inconnu

Le directeur général, Philipp Agustoni, et le directeur des opérations, Manuel Landolt, continueront d'assurer la gestion opérationnelle de Micasa. L'enseigne d'ameublement n'a toutefois pas souhaité révéler l'identité du nouveau propriétaire.

Le site de Crissier fermera ses portes fin 2026, tandis que ceux de Langendorf (SO), Brügg (BE) et Buchs (SG) fermeront fin janvier 2027. Ces décisions sont motivées par «la situation économique actuelle et l'évolution des conditions du marché». Des solutions de reclassement sont à l'étude pour les collaborateurs concernés.

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Migros avait vendu Micasa en février 2025, dans le cadre d'un rachat par ses dirigeants, à un consortium emmené par Philipp Agustoni et Manuel Landolt. Ce consortium comprenait également les familles d'investisseurs allemandes et autrichiennes Brandstetter-Finger et Wiest.

Tous les collaborateurs et apprentis des magasins avaient alors été repris. Depuis le 1er septembre 2025, la société gère ses activités de manière autonome. (ats/ysc)

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