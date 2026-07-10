Plus de 100 employés seraient touchés par la faillite de Misenso. Image: misenso

Une ex-filiale de Migros en faillite: 19 magasins ferment

Fondée par Migros puis revendue en 2024, Misenso dépose le bilan. Ses 19 magasins ferment immédiatement et plus de 100 employés sont concernés.

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La chaîne d'optique et d'audition Misenso a déposé le bilan. Un porte-parole de cette ancienne filiale de Migros l'a confirmé au Blick. Les 19 magasins de l'enseigne ferment leurs portes avec effet immédiat. Ils n'ont d'ailleurs déjà pas ouvert ce vendredi.

L'entreprise est implantée en Suisse romande, notamment dans les régions de Lausanne, Fribourg et Neuchâtel.

Selon nos confrères, plus de 100 collaborateurs sont concernés. Fondée en 2020, Misenso appartenait à Migros jusqu'en 2024. L'entreprise avait ensuite été vendue au groupe autrichien Neuroth.

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