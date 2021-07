Dans un entretien avec le TagesAnzeiger sur la gestion de la pandémie, le chancelier fédéral Walter Thurnherr estime que le monde politique n'a pas assez collaboré avec les scientifiques.

Le chancelier de la Confédération Walter Thurnherr pointe un manque de coopération en Suisse entre le monde politique et le monde scientifique au cours de la pandémie de Covid-19. Les rapports ne sont pas assez clairs et parfois tendus, remarque-t-il.

Echange plus intensif

Les contacts entre les deux mondes sont aussi rares, indique le chancelier dans un entretien diffusé lundi par le TagesAnzeiger.