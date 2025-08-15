Genève passe en alerte face au risque d’incendie

Genève durcit ses règles contre les feux de plein air, face à un risque d’incendie accru par la météo sèche et le vent.
Pompiers genevois, archives.Image: KEYSTONE
Le canton de Genève relève son niveau de vigilance à l'égard du risque d'incendie en forêt. Le curseur est placé sur la case «danger marqué», soit le niveau 3 sur une échelle de 5, indique vendredi le département du territoire (DT).
Faire un barbecue en dehors des emplacements aménagés est désormais interdit dans les espaces forestiers et dans tous les sites protégés, comme le vallon de l'Allondon ou le vallon de la Laire. Il n'est pas autorisé, non plus, d'allumer un feu à moins de 10 mètres des lisières, précise le DT dans un communiqué.
Par ailleurs, note le département, les personnes qui font du feu dans les endroits équipés doivent impérativement prendre toutes les précautions nécessaires. Le feu doit être surveillé en permanence et être bien éteint avant de partir. En cas de fort vent ou de rafales, il faut renoncer à allumer un feu.
Ce relèvement de la vigilance est dû aux conditions météorologiques actuelles. L'évaluation de la situation tient compte des températures, de l'humidité relative, de la vitesse du vent et des dernières précipitations. (jah/ats)
