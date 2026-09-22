Des microdiamants Cullinan d'Afrique du Sud. Image: Université de Berne/Dres Hubacher

Cette université suisse va recevoir plus de 29 000 diamants

L'Université de Berne va accueillir l'une des plus grandes collections de diamants bruts au monde. L'analyse de ces pierres pourrait permettre de mieux comprendre l’évolution de la Terre.

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L'Université de Berne va accueillir l'une des plus grandes collections de diamants au monde à des fins de recherche et d'enseignement. La collection offerte à la haute école doit contribuer à la découverte de nouveaux minéraux et fournir des indices sur la formation de l'intérieur de la Terre. La valeur matérielle des pierres est faible.

Les diamants sont plus que de simples bijoux, ils sont de véritables archives naturelles et abritent un savoir unique sur l'histoire de notre planète, explique mardi l'Université de Berne. La collection est offerte par le Dr Jeffrey W. Harris et son épouse, Francesca Harris.

«The Harris Diamond Collection» est la plus grande collection de diamants au monde dédiée à la recherche et à l’enseignement. Elle comprend plus de 29 000 diamants bruts dont la valeur moyenne s'élève à 10 dollars américains par diamant. La valeur matérielle de la collection est donc limitée.

Les diamants bruts proviennent d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Océanie. Ils ont été donnés par la Diamond Trading Company (DTC) de Londres au Dr Jeffrey W. Harris à des fins de recherche scientifique. Chaque don est documenté par l’acte de donation original. La collection est conservée hors de l'université.

Mieux comprendre l’évolution de la Terre

Extrêmement résistants et pratiquement inaltérables sur le plan chimique, les diamants sont comme des capsules temporelles qui conservent de précieuses informations sur les conditions de leur formation. Les diamants les plus anciens datent de 3,5 milliards d’années, les plus récents d’environ 55 millions d’années.

Certains diamants contiennent de minuscules inclusions de liquide à haute densité, de matière en fusion ou de minéraux à l’intérieur. En étudiant ces inclusions, les scientifiques peuvent mieux comprendre l’évolution de la Terre.

L’Université de Berne est l’une des rares universités au monde à disposer de sa propre meule à diamants, d’une installation de concassage de diamants, d’un spectromètre de masse de pointe pour des analyses isotopiques de haute précision, ainsi que d’autres équipements et méthodes hautement spécialisés permettant de visualiser la composition chimique des matériaux dans l’espace. (jzs/ats)