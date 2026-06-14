beau temps20°
DE | FR
burger
International
Climat

Un point froid dans l'Atlantique inquiète les scientifiques

Stroemungen auf der Wasseroberflaeche spiegeln sich im Gegenlicht in der Naehe von Primorsk, Russland, am Freitag, 18. August 2006. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)
Les courants à la surface de l'eau se reflètent à contre-jour. (Image symbolique)Image: KEYSTONE

Un mystérieux «point froid» dans l'océan pourrait devenir dangereux

Alors que les océans se réchauffent, une zone de l’Atlantique Nord se refroidit. Et ça pose de sérieux des risques pour le climat mondial.
14.06.2026, 11:1414.06.2026, 11:14
Valentin Grünig
Valentin Grünig

Au sud du Groenland et de l’Islande se trouve une zone océanique qui, depuis des décennies, évolue à contre-courant de la tendance mondiale: alors que les océans se réchauffent globalement, ce «point froid» s’est refroidi de près d’un degré Celsius depuis 1900. Une nouvelle étude avance désormais une explication inquiétante.

On ignorait depuis longtemps si des facteurs atmosphériques, comme la modification des vents et de la couverture nuageuse, étaient responsables de cette anomalie. Or les recherches publiées dans la revue spécialisée American Geophysical Union montrent que le refroidissement ne se produit pas seulement en surface, mais aussi dans les profondeurs de l’océan.

Un indice que les facteurs atmosphériques ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer le phénomène. Tous les signaux pointent plutôt vers un affaiblissement de la circulation méridienne de retournement de l’Atlantique, appelée AMOC.

Expert de l'ONU, il explique à quoi s'attendre avec El Niño cette année

Le tapis roulant océanique

L’AMOC fonctionne comme une sorte de tapis roulant océanique: elle transporte l’eau chaude des tropiques vers le nord, puis ramène l’eau froide vers le sud. Ce tapis roulant contribue à maintenir un climat doux en Europe et à préserver l’équilibre du climat mondial.

Evolution de la température de surface de la mer (°C) de 1880 à 2025.
Evolution de la température de surface de la mer (°C) de 1880 à 2025.American Geophysical Union

Avec le réchauffement climatique, la glace fond et de plus en plus d’eau douce se déverse dans l’océan, ce qui perturbe l’équilibre fragile du courant. «Cela modifie le transport océanique de chaleur», explique Stefan Rahmstorf, auteur de l’étude et chercheur à l’Université de Potsdam – le point froid en étant le résultat visible.

Selon l’étude, un effondrement de l’AMOC aurait des conséquences dramatiques: une hausse plus forte du niveau de la mer sur la côte est des Etats-Unis, des vagues de froid extrêmes en Europe et des sécheresses dévastatrices en Afrique. Un tel point de bascule pourrait être atteint dès ce siècle.

Trend of ocean heat content in W/m2 in the full-depth water column for 1955–2024, the interval over which these data are considered sufficiently reliable (Cheng et al., 2024). Non-significant trends ( ...
Evolution thermique des océans en W/m² dans la colonne d'eau sur toute la profondeur pour la période 1955-2024. American Geophysical Union

Interrogés par la chaîne d’information américaine CNN, des experts indépendants appellent à la prudence: les jeux de données disponibles seraient «plutôt de bonnes approximations que des reflets parfaits de la réalité», selon David Thornally, de l’University College London. Jonathan Baker, du service météorologique britannique Met Office, souligne de son côté que l’étude apporte certes de nouveaux éléments, mais ne tranche pas définitivement la question. (trad. hun)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
1 / 11
Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète
Faites un retour vers le futur avec ces photos Google Earth.
source: google earth / google earth
partager sur Facebookpartager sur X
Ces militants climatiques se font balancer hors de la route
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump choisit un New-Yorkais comme «chef des espions»
Donald Trump a annoncé jeudi sur son réseau Truth Social avoir choisi le procureur new-yorkais Jay Clayton pour diriger de manière permanente les services de renseignement américains.
Donald Trump a annoncé jeudi sur son réseau Truth Social avoir choisi le procureur new-yorkais Jay Clayton pour diriger de manière permanente les services de renseignement américains, après l'intérim aujourd'hui assuré par un homme d'affaires proche du président, Bill Pulte.
L’article