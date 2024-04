L'OFSP encourage les rapports protégés avec sa campagne «safer sex»

Une des affiches de la campagne «Safer Sex Check» de l'OFSP. Image: lovelife.ch

L'OFSP lance jeudi un nouvel outil de prévention des maladies sexuellement transmissibles, qui fournit des recommandations concrètes et personnalisées pour se protéger et se tester.

«Faites votre safer sex check». C'est avec ce slogan que l'Office fédéral de la santé publique lance jeudi sa nouvelle campagne de prévention des infections sexuellement transmissibles.

Celle-ci se concentre sur des recommandations personnalisées de protection et des tests adaptés aux risques:

«Le 'self check' permet d'obtenir des options individuelles» Communiqué de l'OFSP

Le préservatif reste le moyen de prévention le plus important. Mais il ne se situe plus au coeur de la campagne. Le site lovelife.ch liste d'autres moyens de protection. Les risques, les symptômes, les tests et les différentes infections sexuellement transmissibles (IST) sont également exposés. (ats/jch)