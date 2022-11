Nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga dreht das Kandidatinnen-Karussell. Bild: keystone

Démission de Sommaruga: ces femmes pourraient lui succéder (et d'autres plutôt pas)

Elles pourraient reprendre le poste de Simonetta Sommaruga le 7 décembre prochain. Et voici ce que disent les hommes du parti qui ne seront pas sur le ticket cette année.

Corsin Manser Suivez-moi

Mercredi, à la surprise générale, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a annoncé sa démission mercredi. Le Parti socialiste suisse (PS) va désormais tenter de défendre son siège au Conseil fédéral – et les chances d'y parvenir ne sont pas mauvaises. La question se pose donc de savoir qui du PS pourrait succéder à la Bernoise de 62 ans.

«Il est clair, pour nous, que le successeur doit être une femme», a déclaré la présidente du PS Mattea Meyer. Le PS souhaite présenter à l'Assemblée fédérale un duo de deux femmes. Des candidatures de toutes les régions du pays sont possibles, a-t-elle ajouté. Ce qui apparaît quelque peu surprenant, car le parti politique a déjà un conseiller fédéral romand en la personne d'Alain Berset.

Interrogée sur son intention de se présenter elle-même, Mattea Meyer a déclaré qu'elle souhaitait se concentrer sur la campagne électorale de l'automne 2023. Voici une liste de candidates potentielles pour ce ticket de deux personnes.

Eva Herzog

La seule conseillère aux Etats de Suisse alémanique et appartenant au PS est Eva Herzog. Agée de 60 ans, elle représente le canton de Bâle-Ville à la Chambre basse depuis 2019. Elle a, auparavant, été pendant 14 ans conseillère d'Etat et cheffe du département des finances.



Lors des auditions du Conseil fédéral, elle obtiendrait probablement de bons résultats auprès du PLR, du centre et du PVL grâce à sa grande expérience. Si Herzog décide de se présenter, ses chances ne sont pas minces.

Jacqueline Badran

Dans la ville de Zurich, on voit régulièrement des affiches avec le slogan «Jacky for President». La conseillère nationale est extrêmement appréciée par la base du parti et parvient également à entraîner les gens au-delà des frontières de son camp.

En revanche, il est peu probable que Badran soit bientôt a la tête du pays. Elle-même a souligné à plusieurs reprises dans le passé qu'elle aimerait rester directrice générale de sa société de logiciels.

Priska Seiler Graf

Ces dernières années, Priska Seiler Graf a beaucoup fait parler d'elle. Depuis 2015, la Klotenoise siège au Conseil national. Actuellement, elle est candidate au Conseil d'Etat zurichois.

La nouvelle de la démission de Sommaruga l'a «profondément affectée», a déclaré la conseillère nationale. Auprès de watson, elle n'exclut pas l'idée de se porter candidate au Conseil fédéral: «Je dois maintenant mettre de l'ordre dans mes idées et réfléchir tranquillement».

Jacqueline Fehr

Jacqueline Fehr est également originaire du canton de Zurich. Cette conseillère d'Etat de 59 ans a déjà voulu devenir conseillère fédérale en 2010, mais elle avait été battue par Simonetta Sommaruga. Elle pourrait à nouveau tenter sa chance.

Rebecca Ruiz

Toutes les personnes mentionnées ont un point commun: elles sont toutes âgées. Le PS devrait aussi veiller à proposer des personnes plus jeunes. Comme Rebecca Ruiz, qui n'a que 40 ans. Depuis 2019, elle est conseillère d'Etat dans le canton de Vaud et dirige le département de la Santé. Auparavant, elle a siégé au Conseil national. Si une candidate de Suisse romande devait effectivement être retenue sur le ticket, Ruiz demeurerait une option envisageable.

Evi Allemann

S'il y a un nom à avoir sur sa liste pour la succession de Sommaruga, c'est celui d'Evi Allemann. Cette femme de 42 ans est membre du gouvernement cantonal bernois. Elle est connue pour être extrêmement pragmatique et capable de forger des alliances jusqu'au centre de l'échiquier politique.

Elisabeth Baume-Schneider

Elisabeth Baume-Schneider est plutôt inconnue en Suisse alémanique. La conseillère aux Etats du canton du Jura a travaillé auparavant au sein du gouvernement cantonal et a donc déjà acquis une expérience exécutive. Des conditions intéressantes pour une éventuelle candidature.

Flavia Wasserfallen

Flavia Wasserfallen est depuis longtemps pressentie comme successeur potentiel de Sommaruga. Cette Bernoise de 43 ans a été co-secrétaire générale du PS pendant plusieurs années et siège au Conseil national depuis 2018. Dernièrement, elle a été désignée par son parti cantonal pour les élections au Conseil des Etats. Mais désormais, même le saut au Conseil fédéral est envisageable.

Jon Pult

Les hommes, à qui l'on reconnaît régulièrement une stature de conseiller fédéral, devront probablement encore patienter un peu. Le conseiller national Jon Pult déclare à watson qu'il est d'avis que seule une femme devrait succéder à Sommaruga.

Daniel Jositsch

Il est aussi régulièrement dit que Daniel Jositsch a des ambitions pour le Conseil fédéral. Mais en raison de son sexe, il n'entre pas en ligne de compte pour succéder à Sommaruga.

Le juriste souligne qu'il existe en Suisse romande des candidates très intéressantes pour succéder à Sommaruga. Chez watson, il cite notamment les noms d'Elisabeth Baume-Schneider et de Rebecca Ruiz.

Si une femme de Suisse romande devait effectivement être élue, la porte serait également ouverte à un homme du PS de Suisse alémanique, en cas de démission d'Alain Berset. Mais tout cela reste encore un peu hypothétique, fait remarquer Jositsch.

«Pour autant que je sache, Alain Berset est en bonne santé et toujours en fonction». Il faudra voir ce qu'il en est le moment venu. A la question de savoir s'il exclut une candidature au Conseil fédéral, le conseiller aux Etats zurichois répond : «Non, certainement pas».