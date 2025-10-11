La police ne va pas arrêter les personnes accrochées à leur téléphone à Toyoake, au Japon, mais le maire estime que sa limite de deux heures peut aider les habitants à trouver un rapport plus sain avec leurs écrans. Image: CAROLINE GARDIN / AFP

Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones

Le maire de la ville japonaise de Toyoake a fait adopter une directive demandant de ne pas utiliser son téléphone portable plus de deux heures par jour. Une manière de faire réfléchir ses concitoyens.



Katie Forster et Caroline Gardin, Toyoake / AFP

Plus de «International»

A Toyoake, une directive locale exhorte à limiter l'usage du smartphone à deux heures par jour: si la police n'arrêtera pas les réfractaires, l'objectif est d'avoir des rapports plus sains aux écrans, explique le maire de cette ville japonaise.

Masafumi Kouki explique qu'il s'inquiétait depuis plusieurs mois «des effets négatifs d'une utilisation excessive des smartphones», notamment la forte diminution de la communication humaine directe. Lors d'un entretien dans sa mairie, il confie:

«Même dans les trains, tout le monde fixe son téléphone, plus personne ne se parle. J'ai voulu créer une occasion pour nos habitants de réfléchir au problème»

Une idée initialement unanimement décriée

Une «ordonnance locale» sur l'usage approprié des téléphones, ordinateurs portables et tablettes a été approuvée par le conseil municipal par 12 voix contre 7, avant d'entrer en vigueur la semaine dernière, s'appliquant aux adultes comme aux enfants.

Dans cette ville de la banlieue de Nagoya, métropole industrielle du centre du Japon, il ne s'agit pas d'infliger des sanctions en cas de dépassement, mais plutôt d'encourager l'autorégulation.

Lorsque l'ordonnance a été proposée la première fois, «l'opposition était quasi unanime» dans la ville, mais de nombreux citoyens ont changé d'avis lorsqu'ils ont appris que la «limite quotidienne» n'inclut pas le temps de travail ou d'étude et qu'il s'agit d'une recommandation, relate le maire.

Encore de nombreux réfractaires

Mais pas de quoi convaincre tout le monde parmi les quelque 68 000 résidents de Toyoake, comme le fait valoir Shutaro Kihara, étudiant en droit de 22 ans, jugeant la régulation «plutôt inutile ou inefficace» pour les jeunes:

«De nos jours, on fait tout; étudier, se divertir, communiquer avec un seul smartphone»

La conseillère municipale Mariko Fujie, 50 ans, a pour sa part voté contre:

«L'usage excessif du smartphone est un problème de société méritant d'être traité, mais j'éprouve une forte réticence à l'idée de réglementer le temps libre des gens par ordonnance.»

«Cela ressemble à une ingérence!»

Le collégien Ikka Ito, qui joue à un jeu vidéo près d'une gare locale, indique utiliser son téléphone quatre à cinq heures par jour. «J'ai commencé à réduire volontairement mon temps d’écran depuis l'annonce», et sans que ses parents ne lui demandent, assure-t-il.

En vue notamment d'améliorer le sommeil, le texte recommande aux élèves de primaire d'éviter les écrans après 21H00, tandis que les collégiens et les plus âgés sont invités à les éteindre après 22H00.

Ikka Ito, devant la gare de Zengo à Toyoake, dans la préfecture d'Aichi. Image: CAROLINE GARDIN / AFP

Les conséquences d'une forte utilisation

Des enquêtes ont révélé que les Japonais dorment moins que les habitants d'autres pays développés, souvent en raison de longues heures de travail. Kokuka Hirano, âgée de 59 ans, reconnaît «manquer de sommeil» à cause de son smartphone:

«Je veux faire des recherches sur plein de choses que je ne comprends pas, je finis par regarder des infos de différents pays, et le temps me file entre les doigts…»

Elle souhaite limiter son usage pour consacrer plus de temps à l'exercice physique et à la cuisine.

Des études montrent qu'en plus d'interférer avec le sommeil, ce qui peut affecter la santé mentale, une utilisation intensive des réseaux sociaux est liée à la solitude, la dépression et l'anxiété.

Le maire Kouki, a deux enfants de 10 et 7 ans qui ne possèdent pas de smartphone, bien que le plus âgé emprunte parfois celui de sa mère, et sa famille évite désormais les écrans pendant les repas.