Les violences ont explosé en Suisse cet été et la canicule serait responsable

Cet été, plusieurs cantons ont enregistré une nette hausse des cas de violence. Le directeur de l'Aide aux victimes des deux Bâle l'attribue à la chaleur. Il pourrait avoir raison.

Linda Leuenberger Suivez-moi

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«Nous n'avions encore jamais enregistré de tels chiffres en été», affirme Beat John, directeur de l'Aide aux victimes des deux Bâle. Il évoque une nette augmentation des signalements de violences domestiques et sexuelles, ainsi que des actes de violence dans l'espace public. Entre juin et août de l'année dernière, 858 signalements avaient été recensés. Sur la même période cette année, leur nombre est passé à 1117, soit une hausse de 30%.

La criminalité violente est globalement en hausse. Or, les premiers signes indiquent que la canicule estivale pourrait avoir accentué cette tendance. Image: montage watson

Les records n'ont pourtant rien de nouveau pour Beat John. Ces dernières années, le nombre de Bâlois victimes de violences qui se sont adressés à l'Aide aux victimes a augmenté d'une année à l'autre.

Mais cet été caniculaire n'a pas seulement fait grimper les températures à Bâle: il a aussi poussé à des niveaux records le nombre de victimes de violences ayant sollicité les conseils de l'Aide aux victimes. Le phénomène a été particulièrement marqué en août, lorsque la Suisse, et Bâle en particulier, a dû affronter une quatrième vague de chaleur. Par rapport à l'année précédente, l'Aide aux victimes a reçu 36% de signalements supplémentaires.

La plupart des signalements provenaient de femmes ou concernaient des violences dans l'espace public. En août, les cas impliquant des enfants et des adolescents victimes de violences ont notamment progressé de manière disproportionnée: Beat John en a recensé 67, contre 47 auparavant. Cela représente une hausse de 42%.

«Nous ne pouvons pas expliquer cette augmentation, si ce n'est par le fait que la chaleur extrême doit y être pour quelque chose»

La recherche établit un lien entre chaleur et violence

De nombreuses études internationales établissent un lien entre chaleur et infractions violentes. La chaleur agit comme un facteur de stress ou amplifie les tensions. Lorsqu'il fait chaud, les féminicides, les violences fondées sur le genre et les violences domestiques augmentent. Dans les villes plus fraîches, où les climatiseurs et les espaces verts sont plus nombreux, ce lien est moins marqué.

Les chiffres de Bâle confirment-ils ce constat? «Nous ne pouvons que le supposer», répond Beat John. L'Aide aux victimes ne demande pas aux personnes concernées si elles pensent avoir subi des violences en raison de la chaleur. Néanmoins, le Bâlois le pense:

«Nous avons tous ressenti dans notre chair à quel point la chaleur nous éprouvait, nous rendait plus irritables et nous empêchait de bien dormir.»

Depuis le 1er mai, le numéro 142 de l'Aide aux victimes est disponible dans toute la Suisse et a fait l'objet d'une campagne d'information de la Confédération. Beat John doute toutefois que ce dispositif suffise à expliquer à lui seul la hausse observée cet été. Selon les statistiques téléphoniques quotidiennes, le nombre d'appels passés via le 142 est resté constant depuis la mise en service du numéro.

Des chiffres élevés dans d'autres cantons suisses

En Suisse, les services d'aide aux victimes sont globalement de plus en plus sollicités. Il est toutefois difficile de déterminer si d'autres cantons ont eux aussi connu une forte augmentation du nombre de cas durant l'été. Dans le canton de Zurich, aucun chiffre récent n'est disponible, indique la responsable du service d'aide aux victimes.

Victime ou témoin? Demandez de l'aide Toute personne victime de violence en Suisse et ses proches, nécessitant un soutien immédiat, peuvent joindre gratuitement le 142.

Ce numéro national offre une écoute confidentielle et un conseil professionnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous types de violences physique, psychique ou sexuelle

En Argovie, en revanche, le service fait état d'une augmentation continue. Cet été, l'Aide aux victimes y a enregistré environ 40% de cas supplémentaires par rapport à l'été dernier. Elle n'exclut pas un lien avec la chaleur, mais souligne que le nouveau numéro 142 et les agents conversationnels fondés sur l'intelligence artificielle (IA) facilitent également l'accès à l'Aide aux victimes. D'autres dispositifs d'aide sont par ailleurs fortement sollicités, ce qui pourrait aussi expliquer cette augmentation.

Margot Vogelsanger, directrice de l'Aide aux victimes de Saint-Gall et des deux Appenzell, avait recensé près de 500 cas de violence durant l'été 2025, contre 730 cette année. Elle juge possible que cette hausse soit liée à la chaleur, mais partage l'analyse de l'Aide aux victimes d'Argovie: si la chaleur joue un rôle, elle n'est pas la seule cause. (trad. hun)