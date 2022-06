Cet élu veut vous offrir une semaine de vacances en plus: qu'en pensez-vous?

A votre avis, pourquoi on a dit non en 2012?

On adorait beaucoup trop notre job. On adorait beaucoup trop notre patron et nos collègues. On avait peur des conséquences économiques sur le pays. On n'avait rien compris. On n'avait pas encore eu le Covid-19. On sait pas: c'était comme ça, on bossait, point.