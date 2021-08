36% des Romands font plus de sport qu’avant

Suisse

Le Covid a rendu les Suisses romands plus sportifs

Selon une étude de santé publiée ce vendredi, la crise aurait permis aux Suisses de s'orienter vers des modes de vie plus sains. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Les Romands font de plus en plus de sport. C'est ce qu'affirme une étude de santé réalisée par l’entreprise internationale STADA, qui produit et commercialise des produits pharmaceutiques génériques.

Effectuée en ligne auprès de plus de 2000 personnes en Suisse, la recherche montre que les Suisses romands ont un intérêt prononcé pour des modes de vie sains en particulier ces derniers mois.

Un mode de vie sain

La pandémie de coronavirus a donc également eu des effets secondaires positifs: les Suisses font plus de sport et ont une alimentation plus saine qu’avant.

Et oui, d'après cette étude, la Romandie est l'une des régions qui affiche la plus forte hausse en pratique sportive. Les chiffres parlent d’eux-mêmes:

36% font plus de sport que l’an dernier;

font plus de sport que l’an dernier; 17% se tournent plus souvent vers l’homéopathie pour se soigner;

se tournent plus souvent vers l’homéopathie pour se soigner; 41% pensent que c’est important de manger sainement.

Les Romands ont aussi une très grande confiance en leurs médecins. La majorité d’entre eux (76%) se dirigent en premier vers les médecins pour toutes leurs questions de santé.

Bonus

Les Romands sont aussi ceux qui ont le plus apprécié l’engagement du personnel de santé et de soin pendant la crise. Et cela fait presque l’unanimité: 83% des sondés pensent que c’est grâce au personnel de soin que la crise du coronavirus a pu être maîtrisée.

Moins bon élèves sur le cancer

En ce qui concerne la prévention contre le cancer, ça se complique: seuls 13% des Romands se soumettent régulièrement à un dépistage du cancer et plus d'un quart ne consultent que en cas de douleurs ou de gêne chronique.

33% d’entre eux ne consultent que en cas de douleurs ou de gêne chronique

Malheureusement en Suisse, le cancer, avec les maladies cardiovasculaires, est l’une des causes de décès les plus fréquentes. Et les Romands ont tendance à consulter plus tardivement.

Pour en savoir un peu plus sur le rapport de santé STADA👇 Année après année, le rapport de santé STADA a exploré les questions qui préoccupent les gens en lien avec leur santé. C’est donc naturellement qu’en 2021, l’entreprise a abordé le sujet colossal et complexe de la pandémie de coronavirus. Un an plus tard, l'organisation a jeté un regard rétrospectif sur l’année de COVID-19 en se demandant: Qu'est-ce que la crise nous a fait? Comment cette situation exceptionnelle a-t-elle affecté notre santé mentale? Qui a contribué de manière particulière à nous aider à surmonter la crise petit à petit? Et comment nos systèmes de santé se sont-ils comportés?

