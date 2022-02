Jorge Cardoso pose à côté de sa statue de Federer en chocolat. Alexphotographie

Après Ronaldo, Federer a sa statue en choc (et des cheveux blancs)

Le maître chocolatier fribourgeois Jorge Cardoso n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir sculpté Cristiano Ronaldo en chocolat, il s'est attaqué à Roger Federer: 1,85 mètres pour 100 kilogrammes (de gourmandise).

Jorge Cardoso a été sacré champion du monde de sculpture en chocolat en 2018. Aujourd'hui, il s'est lancé le défi de sculpter Roger Federer. Oui, oui, notre Rodgeur national, en taille réelle, soit 1,85 m pour 100 kg (de chocolat). Mais pourquoi consacrer 250 heures pour une statue comestible et (un peu) encombrante?

Le chocolatier, qui n'en est pas à son coup d'essai, nous explique que son amour pour la compétition l'a conduit à se lancer des défis permanents. «Réaliser ces sculptures et faire des concours me permet de me démarquer et de montrer que mon métier est très artistique aussi.»

Ronaldo avant lui

Notre maître chocolatier est donc un habitué des «challenges». En 2020, il avait déjà réalisé une statue de Cristiano Ronaldo en chocolat qui est aujourd'hui exposée dans le musée de CR7 à Madère.

«L'entourage de Ronaldo m'a dit qu'après toutes les péripéties concernant les autres statues à son effigie, c'était de loin l'une des plus réussies. Ça m'a fait très plaisir» Jorge Cardoso, chocolatier

Cristiano Ronaldo posant fièrement à côté de son double calorifique. Instragram Jorge Cardoso

Mais que vient faire Roger dans tout ça? Et bien, notre chocolatier suisso-portugais est un de ses nombreux fans et après le sportif le plus populaire de son pays d'origine, il a voulu rendre hommage à son pays d'adoption en «cuisinant» le chouchou des Helvètes.

«Ce qui a été le plus compliqué à faire, c'est bien entendu la tête et le visage. Si vous vous plantez, le public peut se moquer de l'œuvre»

Et des moqueries, il en a reçues quelques-unes pour ces anciennes œuvres. «Mais c'est rare. Il faut que les remarques soient constructives, la méchanceté gratuite ne mène à rien. En même temps, quand on fait un métier artistique comme le mien, on se prépare à la critique.»

Jorge Cardoso avoue aussi que si Roger Federer entend parler de sa statue, il l'invitera dans sa chocolaterie. Bon, pas sûr que son sponsor Lindt voie d'un bon œil que sa poule aux œufs d'or fricote un jour avec un autre chocolat que le sien.

La pièce la plus étrange réalisée pour un client? «Une urne funéraire en chocolat, en hommage au dernier souhait d'un défunt. C'était une première pour moi, mais j'ai trouvé cette attention très émouvante.»