WC spéciaux, fenêtres condamnées, voici les wagons CFF pour supporters

Les CFF vont transformer 35 wagons pour rendre plus pratique le transport de supporters lors d'événements sportifs. Toilettes plus efficaces, fenêtres impossibles à ouvrir et sol facile à nettoyer, tout a été prévu.

Des toilettes prévues

pour les supporters

Ramon Gander, porte-parole des CFF, a confirmé une information parue samedi dans le journal «Schweiz am Wochenende». Les wagons transformés pour le transport des supporters lors des matchs de football, par exemple, sont du type EW IV, c'est-à-dire d'anciens wagons Intercity. Chaque véhicule offre 80 places assises.

Sous leur forme standard, ces wagons disposaient d'un système de toilettes fermé équipé de bioréacteurs. Dans les voitures pour supporters, ce système est remplacé par des réservoirs normaux qui sont entièrement vidés à chaque fois, explique le porte-parole.

«Cela permet une utilisation courte et intensive des toilettes» Ramon Gander, porte-parole des CFF

Prise de courant et fenêtres impossible à ouvrir

Les futurs wagons seront aussi climatisés. Il ne sera donc plus possible de jeter, malgré l'interdiction, des objets par les fenêtres, car celles-ci ne pourront pas être ouvertes. En outre, les wagons auront un sol en linoléum, facile à nettoyer, au lieu de la moquette. Les supporters auront également accès à des prises de courant.

Les CFF n'ont fourni aucune information sur les coûts de cette conversion. Selon les informations de l'entreprise sur Internet, les travaux ont commencé cette année et devraient durer jusqu'en 2022. (ats)