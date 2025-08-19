Photo prise en août par un Hydroguide de l’Association valaisanne des producteurs d’énergie électrique (AVPEE). Image: LinkedIn

Inconscients du danger, ils jouent avec la mort en Valais

Cet été encore, des campeurs ont planté leur tente à proximité des lits de rivières, au mépris des dangers liés aux crues soudaines.

Plus de «Sport»

Ceux qui ont l'habitude de se balader en montagne tombent régulièrement sur des panneaux rappelant le danger de s'installer à proximité des lits de rivières. Mais malgré ces avertissements, les randonneurs sont encore trop nombreux à camper au bord d'un cours d'eau.

Sur LinkedIn, l’Association valaisanne des producteurs d’énergie électrique (AVPEE) vient de publier une série de photos prises par ses Hydroguides, des hommes et des femmes présents chaque été sur le terrain pour sensibiliser les usagers des rivières. On y voit des tentes installées tout près de l'eau, parfois même pratiquement dans le lit de la rivière, comme ce cliché pris par le guide Gaspard Escher en aval du barrage de Ferpècle.

«Cette photo illustre clairement le manque de conscience d'une partie du public quant aux dangers liés aux crues subites», relève l'AVPEE, une association fondée en 1960 et qui réunit toute personne physique, société ou collectivité publique exploitant une ou plusieurs centrales électriques en Valais.

L'association joue aussi un rôle clé dans la prévention des dangers liés aux crues subites. Elle rappelle que le camping sauvage près des cours d'eau est «très risqué».

«En cas de lâcher d’eau depuis le barrage, la montée du niveau de la rivière peut être soudaine et dangereuse, le jour comme la nuit, même par beau temps» Association valaisanne des producteurs d’énergie électrique .

Photo prise cet été par l'Hydroguide Romain Mauris juste en aval du barrage de Tourtemagne. La présence de dizaines de panneaux d’avertissement disséminés le long de la rivière n'a pas découragé les campeurs. Image: LinkedIn

Rappelons que les crues soudaines peuvent être provoquées non seulement par de violents orages, mais aussi par les lâchers d’eau du barrage situé en amont lors des purges. Celles-ci sont nécessaires pour évacuer les sédiments charriés par les rivières alpines, afin de ne pas endommager les installations de pompage et de turbinage. Elles permettent ainsi de maintenir l’efficacité et la sécurité des infrastructures hydroélectriques.

«Les crues qui en résultent en aval peuvent se révéler fatales pour les imprudents», rappelait Le Temps en 2016 déjà. C'est la raison pour laquelle l'AVPEE multiplie les messages et campagnes de prévention. Elle l'a fait cet été avec plusieurs affiches, dont celle ci-dessous:



Image: LinkedIn

«Partagez autour de vous! Tenez-vous à distance des cours d'eau!», répète l'AVPEE, insistant sur le fait que «les purges réalisées sur nos rivières et les crues subites sont des dangers permanents».