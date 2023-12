Plus de 30 000 personnes à Fribourg pour voir Saint-Nicolas

30 000 personnes à Fribourg pour voir Saint-Nicolas

Plus de 30 000 personnes ont célébré Saint-Nicolas et son cortège samedi à Fribourg. Dans son discours prononcé depuis la terrasse de la cathédrale, il a délivré un message de paix et évoqué l'actualité locale, suisse et internationale.

«Mes chers enfants, quelle joie de vous revoir. Vous me faites bouillonner de joie. Vos sourires et vos frimousses illuminent cette belle nuit de décembre» Saint-Nicolas s'adressant à la foule

Le célèbre personnage était entouré des pères fouettards ainsi que des deux saintes patronnes de la ville, Sainte-Barbe et Sainte-Catherine.

Saint-Nicolas a commencé son discours de vingt minutes avec un très léger retard. Il est monté au balcon de la cathédrale éponyme, après avoir été accueilli par l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg Charles Morerod. Pour la première fois, le cortège et le discours ont été diffusés en direct par la RTS et La Télé.

Le cortège a promené le vieil homme sur le dos de son fidèle âne Balou durant une heure, du collège Saint-Michel à la cathédrale. L'an dernier, l'événement avait opéré son grand retour, après deux exercices d'absence, en raison des restrictions liées au Covid. (vz/ats)