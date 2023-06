La religion perd du terrain en Romandie et un canton se distingue

Les personnes «sans religion» sont de plus en plus nombreuses en Suisse romande. Un canton se distingue.

Plus de «Suisse»

La population «sans religion» continue d'augmenter en Suisse avec un taux de 32% en 2021. La Suisse romande, Neuchâtel en tête, compte plus de personnes sans appartenance religieuse que les parties germanophones et italophones du pays.

Les personnes déclarant ne pas avoir d'appartenance religieuse (32%) sont presque aussi nombreuses que le groupe le plus important, celui des catholiques (33%), selon une enquête publiée mardi par l'Office fédéral de la statistique. Ce pourcentage est en constante augmentation depuis 1970, avec une accélération depuis le tournant du millénaire où 11% de la population disait ne pas avoir de religion.

La population «sans religion» est tendanciellement plus jeune, plus éduquée et plus urbaine. De plus, elle est plus importante en Suisse romande (37%) que dans les cantons germanophones (31%) et italophones (26%). Enfin, plus de la moitié de la population dans les cantons de Bâle-Ville et de Neuchâtel est «sans religion».

La collégiale de Neuchâtel. Image: KEYSTONE

Les auteurs de l'étude soulignent que, malgré son augmentation, la part de personnes sans appartenance religieuse en Suisse est plutôt faible en comparaison avec certains pays européens comme la France où ce taux est de 57%.

Le recours à la spiritualité

L'étude note que les personnes qui pratiquent des méthodes visant à une meilleure connaissance de soi et au développement personnel sont en hausse (23% en 2021), les personnes «sans religion» y étant plus sensibles. Ces dernières sont également plus nombreuses à avoir recours à la pratique spirituelle de techniques basées sur le mouvement ou la respiration, telles le yoga et le tai-chi.

L'enquête se base notamment sur un recensement sur l'appartenance religieuse effectué en 2021 par voie de questionnaire auprès d'au moins 200 000 personnes résidant en Suisse, de plus de 15 ans. C'est le sentiment d'appartenance religieuse qui a été pris en compte dans le cadre de cette étude et non l'affiliation officielle à une communauté religieuse. (jah/ats)