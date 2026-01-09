Un garde-frontière suisse a tué un voleur de voitures présumé. (Image d'illustration) Image: Keystone

Un homme tué par un garde-frontière suisse

Un garde-frontière a blessé mortellement un homme avec son arme de service, vendredi matin sur l'autoroute A3 à Augst, dans le canton de Bâle-Campagne, lorsque ce dernier a été intercepté.

La victime était soupçonnée d'être un voleur de voitures. Deux complices présumés ont été arrêtés.

Le coup de feu mortel a été tiré peu après 06h30 par le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF), indique la police cantonale de Bâle-Campagne.

L'homme tué par balle était un «jeune ressortissant étranger», a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la police.

Tué par tir près un carambolage

Les forces de l'ordre ont été alertées peu avant 06h30 que trois voitures volées cheminaient sur l'A3 dans la région du Bözberg en direction de Bâle.

Peu avant l'échangeur autoroutier d'Augst, ces autos ont été impliquées dans un carambolage avec d'autres voitures. Une tierce personne a été légèrement blessée dans cet accident.

Des patrouilles de police et des gardes-frontière ont réussi à intercepter dans la foulée les trois voitures présumément volées. C'est alors qu'un garde-frontière a fait usage de son arme de service. L'un des suspects a été tué par son tir. Les deux autres voleurs présumés ont été arrêtés sur place.

L'A3 est restée fermée durant plusieurs heures entre Rheinfelden (AG) et Augst. Le trafic routier a été fortement perturbé dans la région. Le Ministère public et la justice militaire ont ouvert une procédure d'enquête.

(ats)