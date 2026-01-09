bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Suisse alémanique

Un homme tué par un garde-frontière suisse

Un garde-frontière suisse contrôle les gens entrant dans le pays.
Un garde-frontière suisse a tué un voleur de voitures présumé. (Image d'illustration)Image: Keystone

Un homme tué par un garde-frontière suisse

Un garde-frontière a blessé mortellement un homme avec son arme de service, vendredi matin sur l'autoroute A3 à Augst, dans le canton de Bâle-Campagne, lorsque ce dernier a été intercepté.
09.01.2026, 17:2609.01.2026, 17:26

La victime était soupçonnée d'être un voleur de voitures. Deux complices présumés ont été arrêtés.

Le coup de feu mortel a été tiré peu après 06h30 par le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF), indique la police cantonale de Bâle-Campagne.

L'homme tué par balle était un «jeune ressortissant étranger», a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la police.

Tué par tir près un carambolage

Les forces de l'ordre ont été alertées peu avant 06h30 que trois voitures volées cheminaient sur l'A3 dans la région du Bözberg en direction de Bâle.

Peu avant l'échangeur autoroutier d'Augst, ces autos ont été impliquées dans un carambolage avec d'autres voitures. Une tierce personne a été légèrement blessée dans cet accident.

Des patrouilles de police et des gardes-frontière ont réussi à intercepter dans la foulée les trois voitures présumément volées. C'est alors qu'un garde-frontière a fait usage de son arme de service. L'un des suspects a été tué par son tir. Les deux autres voleurs présumés ont été arrêtés sur place.

L'A3 est restée fermée durant plusieurs heures entre Rheinfelden (AG) et Augst. Le trafic routier a été fortement perturbé dans la région. Le Ministère public et la justice militaire ont ouvert une procédure d'enquête.

(ats)

Thèmes
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Mes voisins ont perdu leur fils»: Jean-Marc Richard a écouté les émotions
L'église Saint-François à Lausanne a proposé un lieu de recueillement suite au drame de Crans-Montana. Deux pasteurs et Jean-Marc Richard étaient aussi présents pour écouter la population.
«Quelqu'un m'a dit: «Je ne comprends pas, ma voisine n'arrête pas de pleurer depuis le drame, mais elle ne connaissait personne». Je lui ai dit qu'il fallait peut-être l'écouter et aller voir comment elle va», explique Jean-Marc Richard, installé dans l'église Saint-François à Lausanne.
L’article