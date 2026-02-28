Attention si vous prenez le train entre Fribourg et Lausanne

Une nouvelle perturbation frappe la ligne Lausanne-Fribourg ce samedi. Celle-ci devrait durer au moins jusqu'à minuit.

Plus de «Suisse»

Ce week-end, il va falloir s'attendre à de nouvelles perturbations dans les transports publics. Comme l'indique 20 minutes, la ligne Lausanne-Fribourg subit à nouveau des dérangements. Plus précisément, il s'agit de la liaison entre Palézieux et Oron (VD).

La même ligne avait été touchée il y a trois jours 👇🏼 Trois perturbations sur le rail romand

Sur leur site, les CFF indiquent qu'un «dégât sur la voie en est la cause». Un coup d'oeil à l'horaire permet de se rendre compte que de nombreux trains entre Lausanne et Fribourg ont déjà été supprimés.

La perturbation se situe entre Palézieux et Oron. sbb.ch

La perturbation, qui comprend donc des retards et des suppressions de train, devrait durer toute la journée, puisque les CFF annoncent que la restriction durera au moins «jusqu'à 23h59».

Les lignes IC1, R7 et s41 sont concernées. Pour les voyageurs prenant le train depuis la Romandie, 20 minutes conseille d'utiliser des routes alternatives comme les liaisons passant par Bienne ou Yverdon-les-Bains. (joe)