Les impressionnantes frappes iraniennes sur Dubaï en images
Des journalistes de l'AFP ont d'abord entendu une forte explosion à Dubaï samedi, et l'un d'eux a vu une colonne de fumée s'élever au-dessus de la ville.
En effet, l'hôtel Fairmont, situé sur la fameuse île Palm Jumeirah à Dubaï, était en flammes samedi. Une épaisse fumée noire s'est échappée de ce complexe hôtelier de luxe après que des missiles iraniens ont frappé plusieurs pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis. Des débris auraient provoqué des impacts et des explosions secondaires.
Les autorités de Dubaï ont annoncé que l'incendie sur cette emblématique île artificielle qu'est Palm a fait quatre blessés. Les secours ont précisé que le feu était maîtrisé samedi en fin d'après-midi (heure suisse).
Des expatriés ont partagé des images et vidéos de bâtiments en feu sur un groupe Whatsapp, que Watson a pu se procurer
Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc— Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026
Plus tôt dans l'après-midi, la compagnie aérienne émiratie Emirates a suspendu ses vols à destination et en provenance de Dubaï en raison des attaques iraniennes. Emirates a indiqué que cette décision était due à la fermeture de plusieurs espaces aériens dans la région.
Le bureau des médias de Dubaï a annoncé la suspension temporaire des opérations dans les deux principaux aéroports de la métropole émiratie. L'autorité de l'aviation civile a précisé que l'espace aérien a été fermé par mesure de précaution en raison de la situation sécuritaire dans la région.
⚡️ Atak na Dubaj: eksplozje w pobliżu Burdż Chalify— NEXTA Polska (@nexta_polska) February 28, 2026
Irańska rakieta spadła w luksusową dzielnicę na sztucznej wyspie Palm Jumeirah, znaną z eleganckich hoteli, które cieszą się popularnością wśród rosyjskich turystów.
Jeden z hoteli wybuchł w płomieniach. pic.twitter.com/i6Bse8PjeY
Ces explosions surviennent dans le contexte de vastes attaques iraniennes dans le Golfe, en représailles aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.
The Fairmont Hotel in Palm Jumeirah was just apparently struck by debris from an Iranian missile. pic.twitter.com/2VkaTGnOf1— Catch Up (@CatchUpFeed) February 28, 2026
It’s a nightmare here. We are on the Palm Jumeirah. Fairmont hotel next to us was just bombed. #dubai pic.twitter.com/CUshxfmUFk— Mullet (@MulletOnX) February 28, 2026
(afp/jod/dag)