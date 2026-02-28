Des immeubles vers le quartier de Palm à Dubaï. watson

Les impressionnantes frappes iraniennes sur Dubaï en images

Des images de Dubaï en flammes, à la suite des frappes iraniennes, ont été partagées par des habitants de la ville et des expatriés ce samedi. La célèbre et très touristique île artificielle The Palm est notamment impactée.

Plus de «International»

Des journalistes de l'AFP ont d'abord entendu une forte explosion à Dubaï samedi, et l'un d'eux a vu une colonne de fumée s'élever au-dessus de la ville.

En effet, l'hôtel Fairmont, situé sur la fameuse île Palm Jumeirah à Dubaï, était en flammes samedi. Une épaisse fumée noire s'est échappée de ce complexe hôtelier de luxe après que des missiles iraniens ont frappé plusieurs pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis. Des débris auraient provoqué des impacts et des explosions secondaires.

Les autorités de Dubaï ont annoncé que l'incendie sur cette emblématique île artificielle qu'est Palm a fait quatre blessés. Les secours ont précisé que le feu était maîtrisé samedi en fin d'après-midi (heure suisse).

Une image prise et partagée sur un groupe Whatsapp par un expatrié, dans le quartier de Palm, à Dubaï. watson

Des expatriés ont partagé des images et vidéos de bâtiments en feu sur un groupe Whatsapp, que Watson a pu se procurer

Plus tôt dans l'après-midi, la compagnie aérienne émiratie Emirates a suspendu ses vols à destination et en provenance de Dubaï en raison des attaques iraniennes. Emirates a indiqué que cette décision était due à la fermeture de plusieurs espaces aériens dans la région.

Image prise et partagée par un expatrié sur un groupe Whatsapp, vers City Walk, à Dubaï. watson

Le bureau des médias de Dubaï a annoncé la suspension temporaire des opérations dans les deux principaux aéroports de la métropole émiratie. L'autorité de l'aviation civile a précisé que l'espace aérien a été fermé par mesure de précaution en raison de la situation sécuritaire dans la région.

Ces explosions surviennent dans le contexte de vastes attaques iraniennes dans le Golfe, en représailles aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.

(afp/jod/dag)