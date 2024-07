Le Valais et le Tessin pansent leurs plaies, «les dégâts sont énormes»

Alors que la décrue des cours d'eau se poursuit, la présidente de la Confédération, Viola Amherd, s'est rendue lundi au chevet des zones sinistrées.

Le Valais et le Tessin commençaient à panser leurs plaies lundi, un jour et demi après les violentes intempéries et les crues qui ont frappé une partie des deux cantons. La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est rendue lundi au chevet des zones sinistrées. Depuis Chippis, où de nombreuses personnes ont été évacuées, elle a déclaré:

«On a des images, mais voir ça de près, c'est énorme, impressionnant. C'est dur pour la population»

Elle s'est exprimée après avoir traversé, avec le conseiller d’Etat valaisan Frédéric Favre et le président de la commune, le pont qui enjambe la rivière la Navizance, tandis qu'un ballet de pelles mécaniques s'efforçait de purger les eaux. Une noria de camions se relayait pour maîtriser le niveau du cours d'eau, qui tendait à monter sous l'effet des matériaux charriés, comme l'a expliqué Marc-André Genolet, porte-parole de l'état-major de conduite des villages de St-Léonard, Grône et Chippis.

Quelque 25'000 m3 de gravats avaient été évacués lundi matin de cette rivière qui se jette dans le Rhône. A proximité du cours d'eau et du fleuve, la route était parsemée de gouilles et de branchages. Un tronçon de l'autoroute A9 restait fermé dans les deux directions. Les eaux empêchaient également la circulation entre Sierre-Est et Sierre-Ouest.

La décrue des cours d'eau se poursuivait lundi matin en Valais, aussi bien pour le Rhône que pour les rivières latérales. L’organe cantonal de conduite (OCC) a levé l’alarme, mais la vigilance restait de mise, tandis que d'importants travaux étaient engagés.

La présidente émue

Les inondations dévastatrices provoquées par les pluies diluviennes dans la nuit de samedi à dimanche ont entraîné notamment des glissements de terrain, faisant au moins quatre morts: trois dans le Val Maggia (TI) et à proximité, et un dans le Haut-Valais, à Saas Grund, ainsi qu'au moins deux disparus. Des centaines de personnes ont été évacuées. Viola Amherd, émue, a déclaré:

«Toutes mes pensées sont avec les familles de ces victimes. C'est très dur pour elles et pour toute la société»

«J'avais déjà vécu ça en 1993 à Brigue, en tant que jeune conseillère communale en charge des bâtiments et on a vu alors que la solidarité était très importante», a-t-elle ajouté.

Armée en renfort

L'armée mobilise des troupes spécialisées pour venir en aide aux populations et aux autorités. Selon Mme Amherd, qui est en charge du DDPS, cette réponse n'est pas lente, sachant que l'armée ne disposait «pas de milliers de soldats se tenant prêts à Berne» pour intervenir. Il fallait organiser au mieux la mobilisation.

Viola Amherd a aussi eu une pensée aussi pour les entreprises industrielles, dont certaines ont dû arrêter leur production. Elle a déclaré:

«Il faut intervenir vite pour reprendre le travail. Les dégâts sont énormes»

Pour des raisons météorologiques et de sécurité, la présidente a dû renoncer à se rendre à Saas Grund, où une personne est morte et une autre toujours portée disparue.

Décrue en valais

En attendant, la décrue des cours d'eau se poursuivait en Valais, aussi bien pour le Rhône que pour les rivières latérales. L’organe cantonal de conduite (OCC) a levé l’alarme, mais la vigilance restait de mise. L'Etat du Valais a annoncé lundi:

«La situation est cours de stabilisation et aucune précipitation significative n’est attendue ces prochains jours»

Si l'état d'alarme est levé, le gouvernement a décidé de maintenir la «situation particulière» qui permet de concentrer et de coordonner plusieurs moyens d’intervention en plus des moyens ordinaires.

Pour les prochains jours, les autorités invitent à «éviter de s’approcher du lit des cours d’eau car les crues ont fragilisé les berges». Elles recommandent aussi la prudence lors de randonnées. Les chemins ont pu être localement endommagés et le terrain peut se montrer instable.

Des débits énormes

Le pic de la crue du Rhône a été atteint dans la nuit de samedi à dimanche dans le Haut-Valais et en début d’après-midi dans le Bas-Valais. Le débit du fleuve est monté jusqu'à 921 m3 par seconde à Sion dimanche à 8h00 et 1197 m3 par seconde à 14h à la porte du Scex, indique le canton. Il s’agit de niveaux semblables, voire légèrement supérieurs à ceux de la crue de 2000. Environ 700 pompiers étaient engagés sur le terrain lundi ainsi que plus de 250 astreints à la protection civile, notamment.

Routes fermées en Valais

L’axe du Simplon était toujours fermé à la circulation, une réouverture au trafic étant envisagée pour la fin de la semaine. L'A9 sera entièrement remise en service mardi à la mi-journée, à l’exception de la sortie ouest de Sierre. La route du col du Simplon était elle aussi toujours impraticable en raison d'un éboulement. Du côté de Saas Fee, la route entre Saas-Baalen et Saas-Grund était bouclée, tout comme le col du Nefenen entre Ulrichen (VS) et Aurolo (TI).

Viola Amherd devait s'envoler de Sion avec le jet de la Confédération pour se rendre au Tessin, qui a aussi payé un lourd tribut aux intempéries avec trois morts et un disparu. Six hameaux dans le haut du Val Maggia (Menzonio, Brontallo, Prato Sornico, Peccia, Piano et Veglia, qui forment la commune de Lavizzara), étaient toujours privés d'eau courante et d'électricité lundi. Des hélicoptères se chargeaient de leur cheminer de l'eau.Un peu plus bas dans la vallée, les villages de Cevio, Bignasco et Cavergno n'avaient pas d'eau potable, mais tout de même de l'eau courante et de l'électricité. Pour que les habitants puissent communiquer avec l'extérieur, la police a installé des points de contact radio. Là aussi, l'étendue des dégâts restait à établir, un travail de longue haleine.

L'autoroute A9 rouverte à la circulation L'autoroute A9 a été rouverte à la circulation lundi après-midi. La jonction Sierre-Ouest reste toutefois fermée en raison des inondations. Le tronçon a été rouvert à la circulation à 15h00 a déclaré un porte-parole de la filiale de Thoune de l'Office fédéral des routes (OFROU) lundi après-midi. Une partie de l'eau s'est écoulée elle-même de la chaussée tandis qu'une autre a dû être pompée. Aucun dommage important n'a été signalé. Le service d'entretien a nettoyé les routes avant la réouverture et la signalisation ainsi que les glissières de sécurité ont été contrôlées.

Nombreuses interventions dans le canton de Vaud

Les sapeurs-pompiers vaudois sont intervenus à 143 reprises à la suite des orages de samedi soir. Les dégâts dans le canton, largement épargné par rapport au Valais ou au Tessin, ont essentiellement consisté en des inondations et des chutes d'arbres. Un arbre est notamment tombé sur une caravane au camping de Cheseaux-Noréaz, dans le Nord vaudois, mais sans faire de blessés, indique lundi l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC).

La centrale 118 (CTA – ECA) a reçu 655 appels samedi soir, générant l'intervention des pompiers dans le cadre de 143 mobilisations. Au total, 106 pompiers ont oeuvré durant ces opérations, de même que 30 véhicules accompagnés de containers de matériel spécifique aux inondations, précise l'EMCC. Les services sanitaires n'ont reçu aucune sollicitation en lien avec ces orages, tandis que la police a enregistré une vingtaine d’interventions police.

L'EMCC rappelle que, contrairement au Valais, le Rhône n'a pas débordé en terre vaudoise. Il avait toutefois décidé d'évacuer préventivement la zone industrielle d'Aigle et d'interdire l'accès à la route industrielle d'Aigle à St-Triphon, dimanche entre 12h30 et 19h00. Les points d'attention se sont notamment portés sur les secteurs de la digue se situant entre le pont de St-Triphon et l'embouchure de la Gryonne, laquelle est en travaux et n'a pas pu être contrôlée depuis le week-end dernier, ainsi qu'à Lavey-les-Bains et à la Porte du Scex. L'EMCC conclue en soulignant:

«Même si la décrue s'est amorcée, le dispositif de surveillance en place sera maintenu ces prochains jours»

