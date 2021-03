Suisse

télé-travail

En Suisse, on peut vous épier au travail (sous conditions)



En Suisse, on peut vous épier au travail (sous conditions)

Le procès d'Ikea accusé d'avoir espionné ses salariés a débuté lundi. Mais que dit la loi suisse sur cette méthode, très décriée par les syndicats? Le point en trois questions.

Hélène Krähenbühl Hélène Krähenbühl Suivez-moi Se désabonner

En 2012, Médiapart révèle un vaste système d'espionnage des salariés au sein de la filiale française d'Ikea. Neuf ans après la publication de l'enquête, le géant de l'ameublement passe devant la justice.

L'occasion de faire le point sur la situation en Suisse. Et pour cause, l'explosion du télétravail a multiplié les logiciels qui espionnent les salariés. Quels sont-ils et jusqu'où peuvent aller les entreprises? Décryptage.

Que dit la loi?

En Suisse, l'article 26 de la loi du travail interdit à une entreprise d’utiliser des systèmes de surveillance pour épier ses salariés. Ainsi, il n'est par exemple pas autorisé d'installer un logiciel espion pour vérifier si internet est utilisé à des fins privées.

En revanche, une surveillance qui a pour but la sécurité, le contrôle du rendement ou la qualité des prestations est admise selon la jurisprudence. Cela, à condition qu'elle soit proportionnée et que les travailleurs aient été informés. C'est notamment le cas avec la vidéosurveillance dans une banque ou dans une galerie d'art par exemple.

Le télétravail change-il la donne?

En principe, non. La surveillance du télétravail ne diffère pas de la surveillance dans l'entreprise. Cela, même si la tentation de l'employeur à le faire est plus grande. Et pour cause, un employé travaillant chez lui aura tendance à travailler en permanence sur son ordinateur et fera un usage plus intensif de son téléphone.

Pour cette raison, une surveillance pourrait prendre un caractère plus complet et permanent, estime la jurisprudence. Les communications privées, si elles sont autorisées, devront également être bien identifiées.

En quoi consiste les «logiciels espion?»

Time Doctor: C'est magique. Il calcule automatiquement les rémunérations des employés en fonction des heures travaillées.

C'est magique. Il calcule automatiquement les rémunérations des employés en fonction des heures travaillées. Teramind : Il permet de calculer le «pourcentage de productivité» en analysant les mouvements de souris et le nombre de frappes sur le clavier.

: Il permet de calculer le «pourcentage de productivité» en analysant les mouvements de souris et le nombre de frappes sur le clavier. Sneek : Il prend en photo le télétravailleur toutes les cinq minutes. Le but? Vérifier qu'il est bien devant l’écran. Mais sur papier, ça permet de «rester plus facilement en contact avec l’équipe».

: Il prend en photo le télétravailleur toutes les cinq minutes. Le but? Vérifier qu'il est bien devant l’écran. Mais sur papier, ça permet de «rester plus facilement en contact avec l’équipe». Hubstaff: Il permet d'effectuer des captures d'écran toutes les cinq minutes des sites internets visités. Le tout est ensuite envoyé aux managers, sous la forme d’un rapport journalier, sympa!