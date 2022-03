Léman Bleu a un nouveau rédacteur en chef et vous connaissez son visage

Jérémy Seydoux est désormais à la tête d'une équipe de 15 journalistes chez Léman Bleu. limage: Léman bleu

La télévision locale genevoise Léman Bleu a un nouveau rédacteur en chef en la personne de Jérémy Seydoux.

Entré à Léman Bleu en 2014 comme chroniqueur, Jérémy Seydoux est le nouveau rédacteur en chef de la chaîne locale, qui a fêté ses 25 ans l'an passé. Aujourd'hui âgé de 26 ans, il a rejoint la rédaction en 2015, puis la rédaction en chef comme adjoint de Laurent Keller en 2018. Lequel prend la direction de l'information de la chaîne.

Présentateur du téléjournal, Jérémy Seydoux mène aussi les grands entretiens du vendredi et conduit les émissions politiques spéciales. Désormais à la tête d'une équipe de 15 journalistes, Jérémy Seydoux continuera d'assurer la présentation de ces programmes.

Le journaliste formait un duo avec Valentin Emery, qui vient de quitter Léman Bleu pour rejoindre la RTS en tant que correspondant radio au Palais fédéral. Il sera désormais appuyé par deux adjoints, Céline Argento et Vincent Ulrich. La première présente le téléjournal depuis 2016 et produit les émissions «Ensemble» et «Céline ses livres», tandis que le second s'occupe des rendez-vous sportifs depuis 2019. (mbr/ats)