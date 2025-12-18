Guy Parmelin a voyagé dans un train spécial pour Lausanne

Parmelin a voyagé dans un train spécial pour faire la fête chez lui

Elu président de la Confédération le 10 décembre, Guy Parmelin est célébré jeudi en terre vaudoise, entre haltes symboliques et réception officielle à Lausanne.

Guy Parmelin est célébré jeudi en terre vaudoise après avoir été élu le 10 décembre à la présidence de la Confédération. Parti à 13h de Berne à bord d'un train spécial, il a rejoint Fribourg avant de faire une traditionnelle halte dans la première station vaudoise, à Oron-le-Châtel.

Le ministre de l'Economie était attendu en fin d'après-midi à l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL).

Dans le train spécial, Guy Parmelin a notamment été accompagné de son épouse Caroline, l'actuelle présidente de la Confédération Karin Keller-Suter, mais aussi par les autorités vaudoises, à l'image de la présidente du Conseil d'Etat Christelle Luisier et du président du Grand Conseil Stéphane Montangero. Plusieurs figures de l'UDC romande, comme Céline Amaudruz, Pierre-André Page ou Pierre Alain Schnegg, sont aussi du voyage.

Pour sa première étape à Fribourg, Guy Parmelin a été reçu et félicité par le président du Conseil d'Etat fribourgeois, Jean-François Steiert. Il est reparti peu après 14h pour Oron-le-Châtel, où la population avait été invitée à l'accueillir. Une centaine de personnes sont venues le saluer sur le quai de la gare où une énorme bouteille l'attendait.

Le reste du programme se déroulera sur les hauts de Lausanne dès 16h environ. Guy Parmelin et son cortège étaient attendus à l'EHL pour la partie officielle, à laquelle plus de 400 personnes ont été conviées.

Deuxième année présidentielle

Guy Parmelin va assumer la fonction de président de la Confédération pour la deuxième fois après 2021. Sa première fête officielle, faute au Covid 19, avait dû être retardée de plus de neuf mois et ne s'était tenue qu'en septembre 2021. Les festivités l'avaient alors notamment conduit au Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) et dans son village de Bursins, sur la Côte vaudoise.

Pour mémoire, Guy Parmelin a été élu la semaine dernière par l'Assemblée fédérale à 203 voix sur 210 bulletins valables. Un score historique qui lui a permis de battre le record de 201 voix, jusque-là conjointement détenu par Jean-Pascal Delamuraz (1988) et Ueli Maurer (2018). (jah/ats)