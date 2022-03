Combien de temps votre mot de passe résistera-t-il à un hacker?

Image: Shutterstock

Voici combien de temps votre mot de passe résistera à un hacker

Des experts révèlent le temps qu'il faudrait à un pirate informatique pour deviner vos identifiants. Spoiler: un mot de passe de six caractères ou moins peut être trouvé instantanément. Et le vôtre?

Vous pensez que vos mots de passe sont infaillibles ? Et bien selon une nouvelle étude, ce n'est pas forcément le cas. L'entreprise de cybersécurité Hive Systems a calculé le temps qu'il faudrait à des hackers pour deviner votre sésame, en fonction de la longueur et de la complexité des caractères (majuscules, chiffres et symboles). Voici quelques résultats de cette étude:

Tous les mots de passe à 6 caractères peuvent être déchiffrés instantanément.

Il en va de même pour les mots de passe à 7 ou 8 caractères composés uniquement de lettres minuscules.

Un mot de passe de huit caractères confondus peut être devinés en 39 minutes environ.

Il faudra 438 trillions d'années pour trouver un mot de passe de 18 caractères avec des chiffres, des symboles et des lettres.

Selon Hive Systems, si vous utilisez le même mot de passe sur plusieurs sites, vous risquez de passer un sale quart d'heure.

L'entreprise a déclaré que ces données étaient basées sur le temps qu'il faudrait à un hacker à petit budget pour deviner votre mot de passe. Cela en utilisant un ordinateur de bureau équipé d'une carte graphique classique.

Au vu de ces résultats, les experts ont demandé au grand public d'utiliser des mots de passe plus compliqués avec des combinaisons uniques de lettres et de chiffres, ainsi qu'une authentification à deux facteurs (2FA).

Voici un générateur de mot de passe qui peut vous être utile. En cochant toutes les cases et en générant le mot de passe, vous pouvez être certains d'avoir un mot de passe introuvable.