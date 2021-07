L'EPFL construit une piste d'essai pour le système Hyperloop d'Elon Musk

Pour améliorer la technologie de transport ultra-rapide Hyperloop, l’EPFL et la start-up Swisspod construisent un banc d’essai circulaire sur leur campus.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «Suisse»

L'EPFL et la start-up Swisspod construisent sur le campus un banc d'essai circulaire Hyperloop, le premier à être opérationnel en Europe. Leur objectif est de tester et d'améliorer la technologie de transport ultra-rapide sous vide.