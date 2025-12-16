larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
swatch

JO d'hiver 2026: Swatch lance deux modèles exclusifs

Swatch lance deux modèles exclusifs à l&#039;occasion des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de Milano Cortina 2026.
Avant le lancement des JO d'hiver en février prochain, Swatch lance deux modèles aux couleurs officielles de l'édition 2026.image: swatch/watson

Swatch va encore jouer avec les émotions de ses fans

Swatch s'apprête, une fois de plus, à jouer avec la frustration de ses fans en lançant deux modèles pour les JO d'hiver de Milano Cortina 2026, qui ne seront disponibles que dans une poignée de boutiques.
16.12.2025, 17:0416.12.2025, 17:04

Décidément, la marque biennoise s'est beaucoup amusée cette année. Parmi ses gros coups de 2025, citons les nouvelles éditions de sa célèbre MoonSwatch, en partenariat avec Omega; la montre «What if… Tariffs», une pique subtile aux tarifs douaniers de Donald Trump; ou, plus récemment, la «Cold Moon», qui n'est disponible à la vente que les jours de neige.

Swatch va refuser de vous vendre cette montre selon la météo

Ce mois-ci, la marque au sens de la provocation et de l'humour typiquement helvétique vient de mettre sur le marché une nouvelle série exclusive qui promet de faire des émules.

Lancées à l'occasion des JO d'hiver de Milano Cortina, la «Snowy Slopes» et la «Chasing Peaks» se parent du dégradé bleu et vert, baptisé «Imagination», créé spécialement pour les Jeux. Mais elles recèlent également d'autres clins d'oeil à cette édition 2026: le «26» sur le cadran de la Chasing Peaks, ou encore la typographie officielle des Jeux olympiques, sur la Snowy Slope.

La Chasing Peaks de la collection OLYMPIC GAMES MILANO CORTINA 2026.
La Chasing Peaks, d'une valeur de 80CHF.image: swatch
La Snowy Slopes de la collection OLYMPIC GAMES MILANO CORTINA 2026.
La Snowy Slope, au prix de 120 CHF.image: swatch

A noter que ces deux montres, qui affichent fièrement le logo des Jeux olympiques et paralympiques sur leur bracelet, ainsi que le nom de l’événement sur la boucle, ne seront disponibles que dans les boutiques d'Italie et de Lugano.

Enfin... physiquement. Que les mordus de Swatch se rassurent. Ils n'auront pas besoin de s'envoler jusqu'à Milan pour s'offrir l'un de ces deux modèles truffés de références aux Jeux d'hiver. Toutes deux sont d'ores et déjà disponibles sur le site internet de la marque depuis le 4 décembre. (mbr)

Les «10 meilleures marques horlogères de 2025» sont toutes suisses
Vous aimez les montres?
On a rencontré le patron de Swatch et une invitée rarissime nous a rejoints
On a rencontré le patron de Swatch et une invitée rarissime nous a rejoints
de Patrik Müller et Werner De Schepper
Une «mythique» Patek Philippe vendue 14,2 millions à Genève
Une «mythique» Patek Philippe vendue 14,2 millions à Genève
Rolex tient son meilleur ambassadeur
Rolex tient son meilleur ambassadeur
de Marine Brunner
Swatch va refuser de vous vendre cette montre selon la météo
Swatch va refuser de vous vendre cette montre selon la météo
Cette gauche morale qui veut mettre Rolex en taule
5
Cette gauche morale qui veut mettre Rolex en taule
de Antoine Menusier
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
de Marine Brunner
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
2
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
de Fred Valet
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
de Fred Valet
Thèmes
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
1 / 19
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Le dernier combat de John Cena
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Malgré leur promesse, les Etats-Unis n'appliquent pas le nouveau tarif
Un mois après la publication d’une déclaration d’intention, les produits suisses continuent d’être taxés à 39% par les autorités américaines. Voici ce qu'en dit Berne.
Lorsque le conseiller fédéral Guy Parmelin a annoncé, mercredi en fin d’après-midi, un accord avec l’administration du président Donald Trump dans le conflit douanier, son porte-parole a lancé aux journalistes présents:
L’article