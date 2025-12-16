Avant le lancement des JO d'hiver en février prochain, Swatch lance deux modèles aux couleurs officielles de l'édition 2026. image: swatch/watson

Swatch va encore jouer avec les émotions de ses fans

Swatch s'apprête, une fois de plus, à jouer avec la frustration de ses fans en lançant deux modèles pour les JO d'hiver de Milano Cortina 2026, qui ne seront disponibles que dans une poignée de boutiques.

Plus de «Suisse»

Décidément, la marque biennoise s'est beaucoup amusée cette année. Parmi ses gros coups de 2025, citons les nouvelles éditions de sa célèbre MoonSwatch, en partenariat avec Omega; la montre «What if… Tariffs», une pique subtile aux tarifs douaniers de Donald Trump; ou, plus récemment, la «Cold Moon», qui n'est disponible à la vente que les jours de neige.

Ce mois-ci, la marque au sens de la provocation et de l'humour typiquement helvétique vient de mettre sur le marché une nouvelle série exclusive qui promet de faire des émules.

Lancées à l'occasion des JO d'hiver de Milano Cortina, la «Snowy Slopes» et la «Chasing Peaks» se parent du dégradé bleu et vert, baptisé «Imagination», créé spécialement pour les Jeux. Mais elles recèlent également d'autres clins d'oeil à cette édition 2026: le «26» sur le cadran de la Chasing Peaks, ou encore la typographie officielle des Jeux olympiques, sur la Snowy Slope.

La Chasing Peaks , d'une valeur de 80CHF. image: swatch

La Snowy Slope , au prix de 120 CHF. image: swatch

A noter que ces deux montres, qui affichent fièrement le logo des Jeux olympiques et paralympiques sur leur bracelet, ainsi que le nom de l’événement sur la boucle, ne seront disponibles que dans les boutiques d'Italie et de Lugano.



Enfin... physiquement. Que les mordus de Swatch se rassurent. Ils n'auront pas besoin de s'envoler jusqu'à Milan pour s'offrir l'un de ces deux modèles truffés de références aux Jeux d'hiver. Toutes deux sont d'ores et déjà disponibles sur le site internet de la marque depuis le 4 décembre. (mbr)