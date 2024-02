Vidéo: watson

Des Suisses ont inventé une chatière qui ne va pas plaire aux félins 🙀

La start-up suisse Flappie a mis au point une chatière capable de détecter un chat ramenant une proie grâce à l'IA. La porte se verrouille alors, évitant aux humains une mauvaise surprise dans la maison.

Les chats. On en recense plus de 1,8 million en Suisse. Si ces petits félins ont les faveurs de la population, leurs cadeaux, parfois sanglants, font moins l'unanimité. Car nos compagnons à quatre pattes sont en fait de véritables tueurs en série. Le Conseil fédéral estime qu'ils attaquent mortellement 30 millions d'oiseaux par an. Sans compter les rongeurs, les petits reptiles et les insectes. Le tout pour le plus grand malheur des victimes, mais aussi des humains, qui découvrent au matin des cadavres déchiquetés dans leur appartement.

La start-up suisse Flappie veut désormais mettre un terme à tout ça. Les frères jumeaux Oliver et Denis Widler ont développé une chatière qui, grâce à l'intelligence artificielle, détecte si un chat transporte une proie. Si c'est le cas, la petite porte refuse de s'ouvrir.

En outre, la chatière ne laisse entrer que votre propre animal de compagnie. Elle est reliée à une application qui fournit des données d'utilisation et des vidéos.

«Les chats sont très intelligents»

Le co-fondateur de la jeune pousse, Oliver Widler a imaginé son produit en 2019, à la table de sa cuisine, après avoir dû nettoyer un énième «cadeau» peu agréable de son chat. Il s'est alors mis à construire un prototype et à entraîner une IA.

Mais il s'est rapidement avéré que les chats étaient plus intelligents que prévu. Denis Widler, le jumeau d'Olivier raconte qu'au début, les félins sont parvenus à déjouer la trappe. Pour faire progresser l'IA, les frères Widler ont alors créé le Flappie Innovator Program. Avant la commercialisation de leur produit, ils ont envoyé des modèles-tests à prix réduit afin de faire travailler l'intelligence artificielle avec d'autres données. Et ils ont eu quelques surprises:

«Une fois, un chat a voulu entrer avec un fromage à raclette»

Oliver et Denis Widler, jumeaux et fondateurs de Flappie.

Une chatière à 370 francs

Aujourd'hui, Flappie a, selon ses concepteurs, un taux de réussite de plus de 90% dans la reconnaissance des proies. Elle est donc prête pour la commercialisation, qui devrait démarrer au printemps 2024. Et l'intelligence artificielle s'améliore encore de jour en jour, car elle continue d'apprendre.

Denis Widler précise qu'il ne peut et ne veut pas encore donner de date de livraison plus précise, car celle-ci dépend du processus de certification et d'autres facteurs sur lesquels il n'a aucune influence. «Mais ce sera probablement plutôt à la fin du printemps». La chatière coûte actuellement 370 francs en prévente.

Intérêt planétaire

Début janvier, les deux fondateurs ont présenté leur invention au CES de Las Vegas. Des journalistes d'Australie, du Japon et du Royaume-Uni se sont intéressés à leur produit. Même de grands magazines spécialisés comme The Verge et Gadget en ont parlé. Voilà une publicité bienvenue pour Flappie, qui devrait bientôt faire son entrée sur le marché américain.

