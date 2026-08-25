Image: Imago / capture d'écran OpenAI, montage watson

La pub arrive sur ChatGPT en Suisse: voici ce qu'il faut savoir

L’arrivée de la publicité sur ChatGPT en Suisse offre de nouvelles possibilités aux annonceurs, tout en confrontant OpenAI à un défi essentiel: préserver la confiance des utilisateurs.

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La publicité sur ChatGPT débarque en Suisse dès le 24 août, en même temps que dans 30 autres pays européens, dont la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Ce déploiement intervient six mois après les premiers tests aux Etats-Unis et constitue la plus vaste expansion géographique du dispositif à ce jour, rapporte Cominmag.

Une nouvelle façon de faire de la publicité

ChatGPT offrirait de nouvelles opportunités aux annonceurs. Là où une requête Google se limite à quelques mots-clés, une conversation avec ChatGPT en dit bien plus sur ce que cherche l'utilisateur: son objectif, son budget, ses contraintes, ses critères de choix. Les marques auraient donc la possibilité de viser non plus uniquement un mot-clé, mais le moment précis où leur produit devient pertinent dans ce raisonnement.

Voici à quoi ressembleront les intégrations publicitaires dans les conversations. Image: Capture d'écran OpenAI

Face aux inquiétudes du public, OpenAI a souhaité rassurer dans un communiqué:

«Les publicités sont clairement identifiées et séparées des réponses de ChatGPT. Elles n'influencent pas ces réponses, les annonceurs n'ont pas accès aux conversations des utilisateurs et ces derniers gardent le contrôle.»

Sur son site, l'entreprise précise également:

«Vous pouvez contrôler votre expérience publicitaire, notamment choisir si vos publicités sont personnalisées. Les contrôles des publicités sont accessibles sous Paramètres > Contrôles des publicités.»

Seules les offres Free et Go afficheront des annonces, les abonnements payants supérieurs en restant préservés. Avec ce virage, OpenAI aligne son modèle sur celui de Google et Meta, dont la puissance repose largement sur la publicité adossée à des services gratuits.

Car l'entreprise, qui a dépassé en juillet le cap du milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, reste sous pression pour générer de nouveaux revenus afin de financer l'infrastructure colossale qu'exige le développement de l'intelligence artificielle.

Pour les agences et annonceurs suisses s'ouvre ainsi une phase d'apprentissage, souligne Cominmag: repérer les conversations à valeur commerciale, adapter les campagnes en trois langues, et mesurer la complémentarité de la démarche avec une présence sur Google et les réseaux sociaux.

(ysc, avec des éléments de l'ats et de l'afp)