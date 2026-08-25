Ce film de Galaxus accusé d'avoir «peu de rapport avec la réalité»
D’emblée, le ton est clair: le film se veut humoristique. Intitulé Unfiltered, soit «Sans filtre», il prétend raconter sans fard la naissance de Digitec-Galaxus, propriété de Migros depuis 2015. Selon l’entreprise, ce court métrage qui ne se prend pas vraiment au sérieux a récemment été présenté en avant-première lors de sa fête annuelle interne à Zurich.
Au fil des scènes, des acteurs incarnant les cofondateurs Florian Teuteberg et Oliver Herren reviennent avec humour sur les débuts de leur entreprise. Celle-ci a récemment détrôné le géant de la mode Zalando pour devenir le premier commerçant en ligne de Suisse.
Une représentation peu flatteuse
Le texte publié en ligne pour accompagner le film ne mentionne que Florian Teuteberg et Oliver Herren. Mais qu’en est-il du troisième cofondateur? Ancien décathlonien et actuel conseiller national PLR, Marcel Dobler fait également partie du trio de pionniers. Le Saint-Gallois est resté treize ans aux avant-postes de l’entreprise, où il a occupé plusieurs fonctions, de développeur informatique à directeur financier et codirecteur général.
Dans ce film de quinze minutes, il n’apparaît pourtant que durant quelques secondes, sans être nommé et sous un jour peu flatteur. «Et c’est ainsi que Digitec est née», raconte en voix off l’acteur incarnant Florian Teuteberg. «Nous avons emménagé dans notre premier bureau et, au début, Oli avait aussi fait venir un de ses copains.»
La caméra montre alors un jeune homme affalé sur une chaise, des électrodes de stimulation musculaire sur le ventre et un haltère à la main. Lorsque ses collègues lui demandent s’il trouve lui aussi le nouveau bureau sympa, il se contente de hausser les épaules.
Un film très éloigné de la réalité
«Ils m’ont en quelque sorte rayé des livres d’histoire», nous lance Marcel Dobler au sujet de ce film promotionnel mettant en scène ses deux anciens associés.
Il affirme avoir développé le premier magasin en ligne de Digitec au tournant du millénaire. Un travail dont le film ne dit rien.
ERP signifie Enterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégré): il s'agit du logiciel central qui relie entre eux de nombreux processus et domaines tels que les finances, les stocks, les achats et les ventes. Il affirme avoir été le seul programmeur pour un chiffre d'affaires allant jusqu'à 500 millions de francs. Marcel Dobler poursuit:
Le film (en allemand) 👇
Cela aurait été nécessaire, car Florian Teuteberg étudiait encore la construction mécanique et ne pouvait principalement travailler que pendant les vacances. «Moi, j’ai interrompu mes études.» Marcel Dobler ajoute avec ironie:
Mais ce n'est pas seulement le manque de reconnaissance pour sa contribution à cette success story qui irrite Marcel Dobler, qui s'est lancé dans le décathlon en 2006. A l'époque, il avait un stimulateur musculaire sous la table en raison de problèmes aux mollets. «Que cela soit aujourd'hui tourné en dérision dans le film montre aussi à quel point l'histoire réelle a été exagérée.» De plus, il affirme avoir été tout sauf un paresseux, contrairement à ce que suggère la scène:
Ce que Digitec-Galaxus accomplit aujourd'hui est formidable, reconnaît Marcel Dobler. Il estime cependant:
Il ne veut toutefois pas en tenir rigueur à Florian Teuteberg et Oliver Herren. Il résume:
Au début du film apparaît pourtant cette phrase: «Eine ziemlich wahre Geschichte» que l'on peut comprendre par: «Une histoire plutôt vraie.» (trad. ysc)