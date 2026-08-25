Marcel Dobler se souvient de l’histoire de Digitec d’une tout autre manière que ne le laisse entendre un nouveau film promotionnel. Image: Michel Canonica

Ce film de Galaxus accusé d'avoir «peu de rapport avec la réalité»

Le magasin en ligne Digitec-Galaxus fête son 25e anniversaire avec un court-métrage au ton humoristique qui présente l'un de ses trois cofondateurs de façon peu flatteuse.

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D’emblée, le ton est clair: le film se veut humoristique. Intitulé Unfiltered, soit «Sans filtre», il prétend raconter sans fard la naissance de Digitec-Galaxus, propriété de Migros depuis 2015. Selon l’entreprise, ce court métrage qui ne se prend pas vraiment au sérieux a récemment été présenté en avant-première lors de sa fête annuelle interne à Zurich.

Au fil des scènes, des acteurs incarnant les cofondateurs Florian Teuteberg et Oliver Herren reviennent avec humour sur les débuts de leur entreprise. Celle-ci a récemment détrôné le géant de la mode Zalando pour devenir le premier commerçant en ligne de Suisse.

Une représentation peu flatteuse

Le texte publié en ligne pour accompagner le film ne mentionne que Florian Teuteberg et Oliver Herren. Mais qu’en est-il du troisième cofondateur? Ancien décathlonien et actuel conseiller national PLR, Marcel Dobler fait également partie du trio de pionniers. Le Saint-Gallois est resté treize ans aux avant-postes de l’entreprise, où il a occupé plusieurs fonctions, de développeur informatique à directeur financier et codirecteur général.

Dans ce film de quinze minutes, il n’apparaît pourtant que durant quelques secondes, sans être nommé et sous un jour peu flatteur. «Et c’est ainsi que Digitec est née», raconte en voix off l’acteur incarnant Florian Teuteberg. «Nous avons emménagé dans notre premier bureau et, au début, Oli avait aussi fait venir un de ses copains.»

Le troisième cofondateur de Digitec, Marcel Dobler, n’est pas nommé dans le spot. Il ne prononce par ailleurs aucune phrase. Image: Capture d'écran

La caméra montre alors un jeune homme affalé sur une chaise, des électrodes de stimulation musculaire sur le ventre et un haltère à la main. Lorsque ses collègues lui demandent s’il trouve lui aussi le nouveau bureau sympa, il se contente de hausser les épaules.

Un film très éloigné de la réalité

«Ils m’ont en quelque sorte rayé des livres d’histoire», nous lance Marcel Dobler au sujet de ce film promotionnel mettant en scène ses deux anciens associés.

«C’est évidemment dommage»

Il affirme avoir développé le premier magasin en ligne de Digitec au tournant du millénaire. Un travail dont le film ne dit rien.

«Jusqu'à mon départ en 2014, j'ai programmé moi-même chaque ligne de code pour Digitec, de la boutique en ligne aux processus commerciaux et à la logistique, jusqu'à l'ERP développé en interne.»

ERP signifie Enterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégré): il s'agit du logiciel central qui relie entre eux de nombreux processus et domaines tels que les finances, les stocks, les achats et les ventes. Il affirme avoir été le seul programmeur pour un chiffre d'affaires allant jusqu'à 500 millions de francs. Marcel Dobler poursuit:

«C'est justement au début que j'étais toujours présent. A partir de 2002, j'ai travaillé six jours par semaine, du lundi au samedi.»

Cela aurait été nécessaire, car Florian Teuteberg étudiait encore la construction mécanique et ne pouvait principalement travailler que pendant les vacances. «Moi, j’ai interrompu mes études.» Marcel Dobler ajoute avec ironie:

«Pendant douze ans, nous étions toujours seuls, tous les trois, dans le même bureau, dix heures par jour. Mais bon, dans ces conditions, il peut évidemment arriver qu’on en oublie un.»

Mais ce n'est pas seulement le manque de reconnaissance pour sa contribution à cette success story qui irrite Marcel Dobler, qui s'est lancé dans le décathlon en 2006. A l'époque, il avait un stimulateur musculaire sous la table en raison de problèmes aux mollets. «Que cela soit aujourd'hui tourné en dérision dans le film montre aussi à quel point l'histoire réelle a été exagérée.» De plus, il affirme avoir été tout sauf un paresseux, contrairement à ce que suggère la scène:

«C'est évidemment n'importe quoi. Je m'entraînais deux heures et demie l'après-midi, mais je retournais ensuite au bureau et je continuais à travailler jusqu'à 20h.»

Ce que Digitec-Galaxus accomplit aujourd'hui est formidable, reconnaît Marcel Dobler. Il estime cependant:

«Je ne pense pas que l'entreprise serait devenue ce qu'elle est si l'un de nous trois n'avait pas été là»

Il ne veut toutefois pas en tenir rigueur à Florian Teuteberg et Oliver Herren. Il résume:

«C'est en fin de compte un film promotionnel dans lequel ils se célèbrent eux-mêmes comme des légendes, et non un documentaire historique. Mais il n'a que peu de rapport avec la réalité.»

Au début du film apparaît pourtant cette phrase: «Eine ziemlich wahre Geschichte» que l'on peut comprendre par: «Une histoire plutôt vraie.» (trad. ysc)