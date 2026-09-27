Les minuscules pixels OLED peuvent être fabriqués comme des micropuces. Image: Xiaoliangge / Adobe Stock

Cette invention suisse pourrait transformer les écrans du futur

Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ont développé un nouveau matériau luminescent qui permet de fabriquer des écrans de petite taille à haute résolution.

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Les écrans deviennent toujours plus petits et, dans le même temps, toujours plus nets. Cela se voit dans les lunettes de réalité augmentée ou dans les viseurs électroniques d'appareils photo, dont la diagonale d'écran est parfois inférieure à un centimètre.

D'un point de vue technique, plus les pixels sont petits, plus leur fabrication devient difficile. En ce sens, les diodes électroluminescentes organiques (OLED) sont prometteuses, car, contrairement aux classiques, elles ne sont pas constituées de cristaux, mais de composés à base de carbone. Avec les LED, la luminosité diminue lorsque les structures semi-conductrices rapetissent. Les matériaux luminescents organiques permettent d'éviter ce problème.



Cependant, ces derniers ne se prêtaient jusqu'ici pas aux méthodes de fabrication de haute précision de l'industrie des semi-conducteurs, car la photolithographie utilisée fait appel à des produits chimiques qui décomposent les molécules organiques.

Une percée technologique significative

Des chercheurs de l'EPFZ sont parvenus à rendre les matériaux luminescents organiques utilisables pour la photolithographie, répandue dans l'industrie des semi-conducteurs.

Ils ont développé des polymères luminescents qui peuvent être déposés sur des puces à semi-conducteurs et qui résistent aux produits chimiques agressifs du processus de fabrication. Sous lumière UV, les matériaux durcissent de manière ciblée, de sorte que des structures minuscules et précises peuvent être réalisées. Cela permet une fabrication plus simple d'écrans à haute résolution de petite taille. En guise de démonstration, l'EPFZ a présenté un écran de test avec un logo lumineux de l'EPFZ mesurant 1 sur 2,4 millimètres.

Cette technologie doit aussi pouvoir être utilisée avec peu de sources lumineuses dans le secteur médical ainsi que dans des appareils destinés à la recherche biologique. Avec ce développement, il pourrait être possible d'examiner de manière ciblée des cellules biologiques individuelles ou de stimuler avec de la lumière des cellules nerveuses dans une boîte de Petri.

De plus, grâce à cette nouvelle approche, de très petites sources lumineuses, pilotables avec précision, pourraient être fabriquées directement sur des micropuces et être utiles en microscopie ainsi que dans certains capteurs. (trad. ysc)