Le robot humanoïde 1X Neo fait le ménage chez vous

Vidéo: watson

Il fait le ménage chez vous, mais il y a un hic

Le 1X Neo est un robot qui peut vous assister dans toutes les tâches ménagères. Une promesse sur le papier qui s'avère un peu plus laborieuse dans la vraie vie.
04.11.2025, 16:5804.11.2025, 16:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Les précommandes pour Neo, un robot humanoïde à 20 000 dollars pièce (ou 499 dollars par mois) sont ouvertes. Il permet d'effectuer les corvées les plus basiques. Cet androïde est présenté comme une véritable fée du logis capable de réaliser de manière autonome à peu près n’importe quelle tâche ménagère, allant de la lessive au nettoyage en passant par le rangement et l’arrosage.

Neo 1,65 mètre pour 30 kg, sera livré dès 2026 aux Etats-Unis. La firme a volontairement choisi que son prototype ne ressemble pas à un être humain, afin d'éviter tout effet dérangeant. Il n'a donc pas de visage si ce n'est deux yeux équipés de caméra et se présente sous la forme d'un humanoïde asexué vêtu d'une combinaison en tissu, à la manière d'un doudou géant.

Neo
Image: 1X Technologies

Doté d’une batterie offrant quatre heures d’autonomie, Neo peut effectuer ses tâches ménagères avant de retourner se recharger automatiquement. Il dispose de caméras qui lui servent d’yeux, de micros en guise d’oreilles et d’enceintes faisant office de bouche, lui permettant également de converser, à l’instar des modèles de langage comme ChatGPT.

Encore à l’état de prototype, il embarque pour l’instant une intelligence artificielle en phase d’apprentissage, ce qui implique que certaines tâches complexes doivent encore être supervisées à distance par un employé humain de 1X Technologies. L’objectif est d’aider le robot à apprendre de nouvelles routines et à devenir progressivement plus autonome, en vue de sa commercialisation internationale prévue pour 2027.

La présentation dans son intégralité:

Vidéo: YouTube/1X

Révolutionnaire, mais pas tant que ça

Sur le papier, il faut admettre que Neo a tout pour plaire. Il représente une véritable prouesse technique, donnant enfin corps à une figure robotique qui a marqué près d’un siècle de science-fiction. Cependant, à l’heure actuelle, il n’est capable de réaliser qu’une infime partie des corvées auxquelles on pourrait s’attendre, le tout avec une lenteur dérisoire et une maladresse presque enfantine. Le reste de ses performances consiste donc, pour le moment, à laisser un inconnu, un casque de réalité virtuelle vissé sur la tête, prendre le contrôle de l'engin et faire le ménage chez vous à distance.

La vente de ce produit reste donc discutable, puisqu’elle consiste à proposer à prix d’or un robot encore inachevé et à un stade expérimental. Toujours est-il que 1X Technologies, aux côtés d’autres figures de proue de l’industrie des androïdes domestiques comme Tesla ou Boston Dynamics, entend bien changer le monde.

