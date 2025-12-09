La Suisse a une nouvelle IA: on a testé
Face à la domination de ChatGPT et des géants de la tech américains, la Suisse multiplie ses propres solutions d’intelligence artificielle. La dernière en date, Euria d’Infomaniak, se distingue par une ambition claire: offrir un assistant puissant sans compromis sur la souveraineté des données.
Comme le rapporte Le Temps, l’entreprise genevoise, active depuis longtemps dans la création d’alternatives technologiques éthiques, franchit un nouveau cap avec ce service développé intégralement en interne.
Une IA éthique et confidentielle
Euria propose une interface familière, mais son fonctionnement repose sur une conception hybride associant les systèmes de plusieurs modèles open source, dont celui du français Mistral. Cette variété permet au chatbot d'accéder à des demandes variées, du résumé d’un PDF à la transcription d’un message vocal, en passant par la création de textes. Interrogé par Le Temps, Marc Oehler, CEO d'Infomaniak, résume:
Infomaniak applique ici ses principes fondateurs sur le respect de la vie privée: aucune donnée n’est utilisée pour entraîner son IA, tout est traité en Suisse, et un mode éphémère garantit la disparition totale des échanges. Une approche qui tranche avec les modèles commerciaux américains.
De grandes ambitions
Le service est accessible gratuitement pour quelques requêtes quotidiennes, une approche assumée par Infomaniak, qui espère attirer de nouveaux utilisateurs vers ses offres d'abonnement payant et renforcer l’adoption de sa kSuite, une palette d'outils digitaux.
L’entreprise vise déjà l’étape suivante: agents intelligents capables de gérer des tâches dans la durée, intégrations profondes dans kSuite, génération d’images… autant de fonctionnalités destinées à renforcer l’autonomie de son écosystème de productivité. Interrogé par Le Temps, Marc Oehler, CEO d'Infomaniak, précise:
Si Proton, Swisscom ou les EPF proposent déjà leurs propres modèles depuis peu, Euria entend s'imposer comme l'un des piliers de l'IA helvétique.
On a testé la bête
Pour essayer de déterminer la fiabilité et la qualité de l'IA d'Infomaniak, nous lui avons posé plusieurs questions. Et, pour ce faire, quoi de mieux que celles trouvées par ChatGPT, à qui on a expressément demandé d'évaluer son nouveau concurrent via quelques requêtes:
Créativité: une histoire cyberpunk bien suisse
Capacité technique: un problème en Python
Fiabilité, sécurité et transparence:
Logique:
(ysc)