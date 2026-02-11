L'IA vient de percer ce secret de l'Histoire romaine

Un plateau de jeu gravé sur une plaque de calcaire plate découverte au milieu des ruines de Coriovallum, une ville de l'époque romaine située dans ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas. sciences news

Une pierre romaine aux lignes énigmatiques, longtemps incomprise, révèle grâce à l’imagerie 3D et à l’intelligence artificielle qu’elle aurait servi de plateau à un jeu antique dont les règles ont été reconstituées… sans certitude absolue.

Pendant des années, une pierre calcaire blanche et ronde datant de l'époque romaine et présentant de mystérieuses lignes géométriques a déconcerté les chercheurs néerlandais. Aujourd'hui, le mystère semble avoir été percé grâce à la technologie. Il s'agirait d'un ancien jeu de société dont les règles ont été devinées par l'intelligence artificielle.

Grâce à l'imagerie 3D, les chercheurs ont découvert que certaines lignes étaient plus profondes que d'autres, suggérant ainsi que des pièces y étaient déplacées à différentes fréquences.

«On voit de l'usure le long des lignes sur la pierre, exactement là où l'on ferait glisser une pièce» Walter Crist, archéologue à l'université de Leiden et spécialiste des jeux antiques

Différentes variantes identifiées

D'autres chercheurs de l'université de Maastricht ont ensuite utilisé un programme d'intelligence artificielle capable de déduire les règles des jeux anciens. Ils ont entraîné cette IA, baptisée Ludii, avec les règles d'environ 100 jeux anciens provenant de la même région que la pierre romaine.

L'ordinateur «a produit des dizaines d'ensembles de règles possibles. Il s'est ensuite affronté lui-même et a identifié quelques variantes agréables à jouer pour des humains», indique Dennis Soemers, de l'université de Maastricht.

Les chercheurs ont ensuite recoupé les différentes possibilités de règles avec les sillons creusés par l'usure sur la pierre afin de dégager l'ensemble de mouvements les plus plausibles dans le jeu.



Pas de certitude

Dennis Soemers a cependant émis une mise en garde. «Si vous soumettez à Ludii un motif de lignes comme celui de cette pierre, il trouvera toujours des règles de jeu. Nous ne pouvons donc pas être certains que les Romains y jouaient exactement de cette manière», a-t-il averti.

Le but de ce «jeu de stratégie trompeusement simple mais palpitant» était de traquer et piéger les pièces de l'adversaire en un minimum de coups. La recherche scientifique et les règles du jeu ont été publiées dans la revue Antiquity. (mbr/ats)