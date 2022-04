Une tempête au danger «marqué» va déferler sur la Suisse

Vendredi après-midi, des rafales de 131 km/h ont été enregistrées sur le Wildspitz ZG et de 127 km/h sur l'Uetliberg ZH. La faute à la tempête Diego.

Vendredi 8 avril MétéoSuisse a indiqué un danger «marqué» (3) au nord des Alpes. Des rafales de plus de 90 km/h sont attendues en plaine, en particulier dans les régions les plus élevées du Plateau, soit le Gros-de-Vaud et Fribourg, ainsi qu'en direction du Nord (le canton du Jura), peut-on lire sur le site.

Sur les sommets jurassiens, notamment à la Dôle et au Chasseral, les 140 km/h pourraient être atteints cette nuit au passage de la dépression.

Il s'agit d'une tempête comme il s'en produit régulièrement durant le semestre d'hiver, écrit pour sa part Meteonews. On parle d'ouragan à partir d'une vitesse de vent de 118 km/h. (sda/ats)