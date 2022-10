La police allemande a arrêté deux Suisses en juin. image: DPA dpa

L'Allemagne extrade deux Suisses soupçonnés d'avoir prévu une attaque à la bombe

En juin, les autorités judiciaires allemandes ont arrêté deux Suisses à Stuttgart alors qu'ils achetaient des explosifs. Ils vont maintenant être extradés ; le Ministère public de la Confédération enquête notamment sur des crimes violents.

«La Suisse a-t-elle échappé à un attentat?» C'est la question sur laquelle s'est penchée l'équipe d'investigation de la radio et de la télévision suisses-allemandes (SRF) après l'arrestation en juin dernier à Stuttgart, en Allemagne, de deux citoyens suisses qui achetaient des explosifs interdits très puissants.

Les enquêteurs allemands ont évoqué le soupçon de «concertation pour un crime à l'explosif». Ils disent avoir empêché qu'un tel crime ait lieu dans une grande ville suisse, rapporte la SRF.

La motivation idéologique est exclue

Aujourd'hui, environ quatre mois plus tard, les deux personnes arrêtées sont extradées vers la Suisse. Et les recherches menées par la SRF en collaboration avec la chaîne de télévision allemande Südwestrundfunk (SWR) ont entre-temps révélé que la ville-cible du crime à l'explosif devait être Bâle. C'est de là que viennent les suspects, âgés de 24 et 26 ans.

Comme les faits ont été planifiés sur le sol suisse, le Ministère public de la Confédération examine la possibilité de retirer la procédure aux autorités allemandes et de la poursuivre chez nous.

On sait peu de choses sur le motif des deux suspects, mais une motivation politique ou idéologique peut être exclue, écrit la SRF. Le Ministère public de la Confédération a ouvert une procédure pénale, l'une des infractions poursuivies se référant à l'article 260sexies du Code pénal – c'est-à-dire le soutien à des crimes violents visant à intimider la population.

Un lien avec l'explosion du mois de mars?

La SRF a parlé avec des personnes de l'entourage des deux personnes arrêtées. Elles dressent le portrait de deux jeunes hommes qui, ces dernières années, se sont enfoncés de plus en plus profondément dans la criminalité.

L'un des deux aurait été violent à plusieurs reprises et aurait également été soupçonné de délits liés à la drogue. Le plus âgé des deux se serait en outre intéressé au début de l'année à l'achat d'une boîte de strip-tease.

Un lien éventuel avec une explosion survenue en mars dernier à Bâle est également en cours d'examen, précise la SRF. Un engin explosif avait alors explosé dans le quartier de Bruderholz, mais les raisons de cette explosion ne sont pas (encore) élucidées. (mhe/chmedia)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder