La pleine lune de l'esturgeon va sublimer le ciel suisse

Quand sera la prochaine «Super lune», et qu'est-ce que c'est?

Derrière ce terme grandiloquent originaire de l'astrologie (à ne pas confondre avec l' astronomie ), se cache un principe plutôt simple: notre satellite naturel ayant une orbite elliptique autour de la Terre, sa révolution est naturellement marquée d'un point au plus proche de notre astre (appelé périapside) et d'un point le plus éloigné (appelé apoapside). C'est lors d'un passage au périgée de son voyage de 29,5 jours que la Lune apparaît plus grande dans le ciel. Le phénomène est d'autant plus saisissant lorsqu'elle est pleine, et l'addition de ces deux événements se produira le 7 octobre prochain. La différence de taille entre l'apogée et le périgée de la Lune dans le ciel est de 14%.