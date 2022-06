14 km de bouchons au Gothard à la Pentecôte

Image: sda

Le week-end de la Pentecôte a de nouveau mis la patience des automobilistes à rude épreuve.

Un bouchon d'une longueur maximale de 14 km s'est formé samedi matin sur l'autoroute A2 entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR), au portail nord du tunnel du Gothard.

Selon le Touring Club Suisse (TCS), les voitures étaient bloquées devant le Gothard depuis vendredi matin déjà. Vendredi soir, les embouteillages s'étendaient sur environ dix kilomètres. La situation s'est ensuite légèrement calmée durant la nuit, avant de se dégrader à nouveau samedi matin, avec jusqu'à 14 km de bouchons par moments.

La situation ne s'est guère améliorée au fil de la matinée, puisqu'à 10h30, les bouchons atteignaient encore 13 kilomètres. Le temps d'attente est évalué à plus de deux heures. Des itinéraires alternatifs passant par le Simplon (VS) et le Grand-Saint-Bernard (VS) sont proposés par le TCS. (chl/ats)