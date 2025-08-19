beau temps29°
DE | FR
burger
Suisse
Poutine

La Suisse offrira l'immunité à Poutine s'il vient à Genève

La Suisse offrira l&#039;immunité à Poutine s&#039;il vient à Genève
La Suisse est «plus que prête» à accueillir un sommet entre la Russie et l'Ukraine, a affirmé Ignazio Cassis.Image: Keystone

La Suisse offrira l'immunité à Poutine s'il vient à Genève

Selon Ignazio Cassis, la Suisse est prête à accueillir le sommet Poutine-Zelensky qui devrait se tenir dans les prochaines semaines. Le conseiller fédéral a même assuré que Berne pourrait offrir l'immunité au chef du Kremlin, sous mandat d'arrêt de la CPI.
19.08.2025, 14:1619.08.2025, 14:16
Plus de «Suisse»

La Suisse est «plus que prête» à accueillir un sommet entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le conseiller fédéral Ignazio Cassis mardi. Le ministre des affaires étrangères a notamment souligné le savoir-faire helvétique dans ce domaine.

«Je crois à 200% à l'organisation de ce sommet et nous avons des discussions en ce sens depuis longtemps» a indiqué Ignazio Cassis lors d’une apparition conjointe avec son homologue italien Antonio Tajani à Berne. Le Tessinois a aussi expliqué avoir déjà rappelé à plusieurs reprises la disponibilité de la Suisse au chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

«Nous n'avons jamais cessé de faire des efforts pour aller vers la paix»
Ignazio Cassis
Genève: «Pourquoi le sommet Poutine-Zelensky peut se tenir chez nous»

Pas de mandat contre Poutine

Interrogé sur les conditions d'une possible venue du président russe en Suisse, Ignazio Cassis a précisé que la Confédération offrira «l'immunité» à Poutine s'il «vient pour une conférence de paix». L'année dernière, Viola Amherd avait déjà laissé entendre que la Suisse n'arrêterait pas Vladimir Poutine s'il venait en Suisse pour négocier avec l'Ukraine.

Le vice-président du Conseil des ministres a toutefois reconnu que Rome était un choix «plus compliqué» que Genève en raison du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre Vladimir Poutine. Il a donc indiqué que l'Italie allait aussi soutenir le choix de Genève.

«C'est un choix que la Suisse peut faire grâce à sa tradition humanitaire et diplomatique», a argumenté le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il a rappelé que la Suisse avait les contacts nécessaires à la CPI pour ce genre de démarches.

Un sommet Poutine-Zelensky prévu dans les deux semaines à venir

«Nous avons montré avec la Conférence sur la paix en Ukraine au Bürgenstock (NW) que nous avions les capacités de mettre sur pied ce genre d'événements», a martelé M. Cassis. Il a toutefois rappelé que la décision finale revenait aux «grands leaders».

Le chef du DFAE a aussi cité la rencontre dans la cité de Calvin entre Joe Biden et Vladimir Poutine le 16 juin 2021, ou celle des ministres des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et américain Anthony Blinken, le 21 janvier 2022.

«Nous avons eu quelques semaines pour nous organiser à chaque fois. C'est notre savoir-faire»
Ignazio Cassis

Genève ou Rome?

Ignazio Cassis a aussi remercié le président français Emmanuel Macron et la Première ministre italienne Giorgia Meloni pour la confiance qu'ils accordent à la Suisse. Le président français avait plaidé pour une rencontre en Europe et plus précisément à Genève.

Giorgia Meloni avait proposé Rome, une proposition toujours d'actualité selon Antonio Tajani. «Il est fondamental que cette rencontre, qui doit permettre d'aller vers la paix, se tienne en Europe», a-t-il déclaré. (ats)

Plus d'articles sur le président Volodymyr Zelensky

Avez-vous remarqué ce détail chez Zelensky?
de Alyssa Garcia
2
Le sommet du pouvoir ukrainien a changé de visage
de Denis Trubetskoy
Qui est Andriy Yermak, le très controversé «manager de Zelensky»?
de Denis Trubetskoy, kiev
Zelensky de retour dans le «bureau des embuscades»
de Nicolas REVISE, washington
Thèmes
Le sommet Biden-Poutine à Genève
1 / 22
Le sommet Biden-Poutine à Genève
Poignée de main historique entre les deux présidents.
partager sur Facebookpartager sur X
Zelensky révèle où il se trouve à Kiev
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
3 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
3
Les plus lus
1
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
2
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
3
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
Les trains circulent à nouveau entre Fribourg et Lausanne
Plusieurs trains circulant entre Fribourg et Lausanne ont été supprimés ce matin, suite à un accident de personne survenu sur cette ligne. Les voies sont désormais libres, annoncent les CFF.
Le trafic ferroviaire a été interrompu ce lundi matin entre Lausanne et Fribourg. La perturbation a pris fin vers 10 heures, ont annoncé les CFF:
L’article